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Дубінського залишили під вартою ще на два місяці

9 лютого, 2024 п'ятниця
15:23
Кримінал Олександр Дубінський

Печерський райсуд Києва на засіданні у п'ятницю, 9 лютого, залишив нардепа Олександра Дубінського під вартою ще на два місяці

Про це Суспільному повідомив депутат нардепа Руслан Гладкий. 

Вказано, що Дубінський залишатиметься у СІЗО до 8 квітня 2024 року. Водночас адвокат зазначив, що сторона захисту подаватиме апеляцію на це рішення суду.

Що відомо про справи Дубінського

3 серпня 2023 року співробітники СБУ і ДБР провели обшуки в народного депутата Олександра Дубінського, який нібито виїхав на відпочинок за кордон під виглядом супроводження свого батька на лікування. 8 серпня нардепу оголосили про підозру, а 10 серпня йому обрали запобіжний захід. 10 листопада стало відомо, що ДБР завершило  розслідування у цій справі.

Інша справа стосується організації схеми виїзду за кордон для родича його співмешканки. 1 листопада Державне бюро розслідувань оприлюднило аудіозапис, на якому народний депутат інструктує свого співбесідника щодо того, як оформити виїзд за кордон через підконтрольну йому громадську організацію. Раніше того ж дня стало відомо, що правоохоронці проводять обшуки у спільників народного депутата Олександра Дубінського щодо організації незаконних виїздів через кордон України. 

3 листопада Дубінському оголосили про підозру. За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини. Для реалізації оборудки парламентар використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити "потрібних людей" у систему "Шлях" нібито як волонтерів. Дубінському обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

13 листопада Дубінський за матеріалами СБУ та ДБР отримав повідомлення про підозру в державній зраді. За матеріалами слідства, він мав позивний Буратіно і входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил Росії (ГРУ).

Згодом Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Дубінському - він перебуватиме під вартою 60 діб, тобто до 12 січня. 

3 грудня Дубінський повідомив про побиття у СІЗО. Столична поліція заявила, що перевірка повідомлень не підтверджує інформацію про завдання нардепу тілесних ушкоджень.

Пізніше, 27 грудня, Печерський райсуд Києва відмовився змінити запобіжний захід нардепу Дубінському на домашній арешт і залишив його під вартою.

9 січня Офіс генпрокурора направив до суду справу Дубінського про підроблення документів для виїзду за кордон. 

Теги:
Україна
Олександр Дубінський
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