Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Офіс генпрокурора направив до суду справу Дубінського про підроблення документів для виїзду за кордон

Офіс генпрокурора направив до суду справу Дубінського про підроблення документів для виїзду за кордон

9 січня, 2024 вiвторок
10:17
Кримінал Олександр Дубінський

У вівторок, 9 січня, Офіс генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт щодо народного депутата Олександра Дубінського, який здійснив службове підроблення для виїзду за кордон

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Зазначається. що народний депутат обвинувачується у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).

ДБР спільно зі Службою безпеки встановили, що депутат вніс неправдиві відомості до офіційних документів на підставі яких виїхав за кордон. У зверненні щодо дозволу на виїзд він вказав підставу - супроводження батька на лікування, однак насправді поїхав на відпочинок.

До того ж депутат і його батько виїхали за кордон окремо, а батько взагалі повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець.

ДБР отримано інформацію, що під час перебування за кордоном народний депутат встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії підозрюваний зупинявся у двох готелях у Барселоні та у її передмісті.

Що відомо про справи Дубінського

3 серпня 2023 року співробітники СБУ і ДБР провели обшуки в народного депутата Олександра Дубінського, який нібито виїхав на відпочинок за кордон під виглядом супроводження свого батька на лікування. 8 серпня нардепу оголосили про підозру, а 10 серпня йому обрали запобіжний захід. 10 листопада стало відомо, що ДБР завершило  розслідування у цій справі.

Інша справа стосується організації схеми виїзду за кордон для родича його співмешканки. 1 листопада Державне бюро розслідувань оприлюднило аудіозапис, на якому народний депутат інструктує свого співбесідника щодо того, як оформити виїзд за кордон через підконтрольну йому громадську організацію. Раніше того ж дня стало відомо, що правоохоронці проводять обшуки у спільників народного депутата Олександра Дубінського щодо організації незаконних виїздів через кордон України. 

3 листопада Дубінському оголосили про підозру. За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини. Для реалізації оборудки парламентар використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити "потрібних людей" у систему "Шлях" нібито як волонтерів. Дубінському обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

13 листопада Дубінський за матеріалами СБУ та ДБР отримав повідомлення про підозру в державній зраді. За матеріалами слідства, він мав позивний Буратіно і входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил Росії (ГРУ).

Згодом Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Дубінському - він перебуватиме під вартою 60 діб, тобто до 12 січня. 

3 грудня Дубінський повідомив про побиття у СІЗО. Столична поліція заявила, що перевірка повідомлень не підтверджує інформацію про завдання нардепу тілесних ушкоджень.

Пізніше, 27 грудня, Печерський райсуд Києва відмовився змінити запобіжний захід нардепу Дубінському на домашній арешт і залишив його під вартою.

Україна
ДБР
Офіс генпрокурора
Олександр Дубінський
Читайте також:
9 січня, 2024 вiвторок
Ракетний удар РФ по Україні 8 січня: кількість загиблих зросла
конгрес США
7 січня, 2024 неділя
Конгрес США досяг угоди щодо фінансування уряду у 2024 році, яка допоможе запобігти шатдауну
Радомир Мокрик
Автор Мирослава Барчук
7 січня, 2024 неділя
Радомир Мокрик: Коли ти вмикаєш цей новорічний "Квартал" і там на мелодію "Соколята" співають про лайно Патрона - це не те що не смішно, це просто огидно
Київ
-9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.36
    Купівля 38.36
    Продаж 39.17
  • EUR
    Купівля 42.01
    Продаж 43.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
9 січня
11:26
Віктор Орбан
Угорщина висунула нову вимогу розблокування фінансування ЄС України, - Politico
11:26
Новини Західної України
Передавав конфіденційну інформацію китайській розвідці: моряка із США засудили до 27 місяців ув'язнення
11:22
ЗСУ, мобілізація
Очільник оборонного комітету ВР розповів, що думає про викрадання людей на вулиці працівниками ТЦК
11:19
Ексклюзив
путін
Путінський режим готується до бунтів по всій Росії, - військовий експерт Притула
11:07
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
"Не можемо підтвердити": у Повітряних силах прокоментували нібито збиття "шахеда" з реактивним двигуном
10:56
Олександр Завітневич
Очільник оборонного комітету ВР назвав причини падіння обсягів військової допомоги Україні
10:45
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зеленський погрожує РФ помстою, а Німеччина закликає збільшити допомогу Україні. Акценти світових ЗМІ 9 січня
10:41
Додаток "Дія"
За 2023 рік українці зареєстрували через Дію майже 230 тис. нових ФОПів
10:39
Оновлено
ракета Vulcan Centaur
Місія на Місяць: на космічному кораблі стався збій у руховій установці
10:39
Парламент Південної Кореї ухвалив законопроєкт про заборону споживання м'яса собак
10:31
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 9 січня: скільки коштують долар та євро
10:27
Верховна Рада
До Ради подали п’ять законопроєктів про мобілізацію
10:25
Ексклюзив
ЗСУ
На 2 тис. наших пострілів росіяни застосовують до 12 тис. боєприпасів, - начштабу артилерії бригади НГУ "Рубіж" Нагорний
10:07
OPINION
Валерій Пекар
Сценарії 2024 року: завершення війни, джокери та ризики
10:06
Оновлено
monobank
У застосунку Monobank стався збій
09:53
Оновлено
Ракетний удар РФ по Україні 8 січня: кількість загиблих зросла
09:47
Берегова охорона Філіппін
Країни ASEAN розробляють кодекс поведінки на тлі суперечок з Китаєм у Південнокитайському морі
09:40
Ексклюзив
Генічеськ
На ТОТ Херсонщини є серйозні проблеми з енергопостачанням, - речник ОВА Толоконніков
09:24
Ексклюзив
Ймовірно, Росія отримала обмежену партію реактивних БПЛА Shahed, - Згурець
09:21
лікар
У Києві за тиждень зафіксували понад 10 тис. нових випадків захворювання на грип і COVID-19
09:13
Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон
Для стримування РФ від нападу: Швеція направить війська до Латвії
09:06
У 2023 році від вибухів у світі постраждала рекордна кількість цивільних
08:47
дистанційне навчання
Лісовий: понад 300 тис. дітей та 60 тис. вчителів потребують ґаджетів для дистанційного і змішаного навчання
08:44
Оновлено
Джастін Трюдо
Збиття літака МАУ в Ірані: прем'єр Канади зустрівся із родичами загиблих
08:40
Прапор Словаччини
Словаччина визначила дату виборів президента
08:34
Оновлено
корабель рф
Окупанти вивели у Чорне море 2 кораблі, ракетоносії на бойовому чергуванні відсутні
08:24
росія дипломат
У РФ опитування показали зниження підтримки війни проти України, - ISW
08:06
OPINION
Володимир В'ятрович
Навчитися долати страх
07:57
Білий Дім
У ворота Білого дому врізалася автівка: водія затримали
07:50
Інфографіка
втрати окупантів
Армія РФ за добу втратила 18 крилатих ракет, 5 танків і 820 військових, - Генштаб
07:23
суддя_суддівська мантія
Вважав участю в джихаді: у США росіянин зізнався у фінансуванні тероризму
07:02
З Каховського водосховища витекло 62% його об'єму
Понад €56 млрд збитків: Україна вимагатиме від РФ компенсації за шкоду довкіллю
06:41
Гроші
Україна у 2023 році виплатила роботодавцям 181 млн грн за працевлаштування понад 14 тис. ВПО
06:19
Японія землетрус
Кількість жертв потужного землетрусу в Японії зросла до 180 людей
05:50
міністр оборони США Ллойд Остін
Остін продовжує перебувати у лікарні: у Пентагоні розповіли подробиці хвороби міністра
05:18
Китай Тайвань
Китай посилив військову активність поблизу Тайваню напередодні виборів на острові
04:50
ППО
В ISW наголосили на ключовому значенні ППО для України
04:22
залізниця світ росія
Масштабна аварія на залізниці у РФ: з рейок зійшли 14 вантажних вагонів
03:54
В'ячеслав Гладков
Влада Бєлгорода повідомила про нові обстріли: є постраждалі та руйнування
03:26
світ Бразилія ДТП
Загинули щонайменше 25 людей: у Бразилії туристичний автобус зіткнувся з вантажівкою
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV