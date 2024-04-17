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Експрезиденту АТ "Мотор Січ" Богуслаєву та його спільнику продовжили арешт

17 квітня, 2024 середа
16:22
Кримінал В’ячеслав Богуслаєв

Суд продовжив запобіжний захід колишньому президенту підприємства "Мотор Січ" В’ячеславу Богуслаєву та його спільнику до 10 червня

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Зазначається, що, власне, за клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора суд продовжив їм запобіжний захід. Богуслаєв та його спільник перебуватимуть під вартою без права на заставу до 10 червня 2024 року.

Вони обвинувачуються у колабораційній діяльності, пособництві Росії, наданні сприяння терористичній організації (ч. 4 ст. 111-1, ст. 111-2, ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України). Експрезиденту АТ "Мотор Січ" також інкриміновано перешкоджання діяльності військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Що передувало

У жовтні 2022 року колишнього директора підприємства "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали за підозрою в держзраді. Відомо, що він безперебійно постачав російським окупантам двигуни до гелікоптерів та літаків. Також із 2000 року Богуслаєв має громадянство РФ. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці. 24 жовтня 2022 року В'ячеслава Богуслаєва заарештовано.

4 листопада 2022 року стало відомо, що за матеріалами слідчих СБУ накладено арешт на все майно президента АТ "Мотор Січ" і начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства, які підозрюються в роботі на РФ. У лютому В’ячеславу Богуслаєву повідомили про нову підозру - у сприянні діяльності терористичної організації "ДНР", а в кінці березня продовжили арешт до 27 травня.

10 травня журналісти проєкту "Схеми" оприлюднили лист-заяву за підписом Богуслаєва, в якому колишній голова підприємства "Мотор Січ" попросив включити його в список на обмін з Росією. Адвокат Богуслаєва пояснив прохання клієнта обміняти його в Росію "станом здоров'я". 

Згодом суд відхилив апеляцію Богуслаєва й залишив у силі рішення першої інстанції – перебування під вартою до 22 жовтня. 

Солом’янський районний суд Києва 30 листопада продовжив запобіжний захід експрезиденту "Мотор Січі" В'ячеславу Богуслаєву.

20 лютого Солом'янський районний суд продовжив запобіжний захід експрезиденту компанії "Мотор Січ" В'ячеславу Богуслаєву до 18 квітня 2024 року.

Теги:
Суспільство
Україна
Запоріжжя
Війна з Росією
колаборанти
Мотор Січ
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