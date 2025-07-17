Генералу Юрію Галушкіну не продовжили запобіжний захід

Про це інформує Суспільне.

Зазначено, що Галушкін перебуватиме під домашнім арештом до 22 липня, наступного дня з нього знімуть електронний браслет.

До цього суд змінив запобіжний захід екскомандиру 415-го окремого стрілецького батальйону Іллі Лапіну - його передали на поруки правозахиснику та ветерану російсько-української війни Масі Найєму замість нічного арешту.

Що відомо про справу Галушкіна

У вівторок, 21 січня, в Києві відбувся суд над екскомандиром 415-го окремого стрілецького батальйону Іллею Лапіним та комбатом Юрієм Галушкіним. Їх підозрюють у недбалості, що призвела до захоплення частини Харківщини у травні 2024 року, й обох фігурантів взяли під варту.

Наступного дня Петро Порошенко заявив про готовність внести заставу за бригадного генерала Юрія Галушкіна, і згодом заставу внесли. Однак під час виходу з СІЗО 22 січня Галушкіну вручили нову підозру. ДБР спільно з СБУ виявили додаткові факти у справі щодо прориву кордону на Харківщині, що призвело до повторного затримання комбата. Галушкіну оголосили підозру за статтею Кримінального кодексу про сприяння самовільному залишенню поля бою або відмову діяти зброєю.

24 січня Печерський районний суд Києва обрав бригадному генералу та колишньому командувачу ОТУ "Харків" Юрію Галушкіну запобіжний захід за новою підозрою: тримання під вартою протягом 60 днів без права внесення застави.

7 березня Печерський райсуд Києва не зміг розглянути клопотання про зміну запобіжного заходу Галушкіну, оскільки слідчий не надав дозвіл на доставлення генерала до суду.

10 березня відбулося засідання у справі Галушкіна, на якому суд залишив запобіжний захід для військового без змін.

Через дев'ять днів народні депутати Федір Веніславський, Михайло Бондар та Юлія Сірко прийшли взяти військового на поруки. Однак за результатами засідання Галушкіну продовжили тримання під вартою.

У понеділок, 7 квітня, Київський апеляційний суд розглянув справу екскомандувача ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна та залишив його в СІЗО до 22 квітня.

9 червня в Апеляційному суді Києва мали розглядати продовження терміну тримання під вартою генерала Юрія Галушкіна, однак засідання перенесли через "технічні питання". Згодом суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.