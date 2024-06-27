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Інцидент з Тищенком та ексвійськовим у Дніпрі: охоронця нардепа взяли під варту за підозрою у катуванні та незаконному утримуванні

27 червня, 2024 четвер
04:51
Кримінал

Суд відправив під варту охоронця народного депутата Миколи Тищенка, якого підозрюють у нападі на колишнього військового у Дніпрі

Зміст

Про це інформує Офіс генпрокурора. 

Вказано, що суд відправив охоронця Тищенка, який був учасником нападу на колишнього військового у Дніпрі, під варту на 2 місяці без права внесення застави. 

"Чоловіка підозрюють у катуванні та незаконному утримуванні потерпілого", - додали в Офісі генпрокурора. 

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про скандал із Тищенком

20 червня у центрі Дніпра невідомі особи в балаклавах і камуфляжі напали на колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Павлова.

Блогер Ігор Лаченков повідомив, що йдеться про побиття колишнього військового, добровольця Дмитра Сина (Павлова). На момент сутички він гуляв з дитиною. Лаченков також зазначив, що перед нападом у військового виникла суперечка з нардепом Миколою Тищенком і його охороною.

Водночас у соцмережах нардепа Тищенка 20 червня з'явились пости, у яких він повідомляв, що перебуває у Дніпрі для "викриття ботоферм". Згодом він заявив, що під час проведення обшуків на нелегальних ботофермах нібито напали на представників поліції. 

Крім того, Тищенко опублікував фото нібито нападника на поліцейського та заявив, що "ця людина входить до "силового блоку" в організованому злочинному угрупуванні".

Очільник МВС України Ігор Клименко прокоментував напад на колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Павлова у Дніпрі та зазначив, що всі причетні мають понести покарання.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак також відреагував на конфлікт, зазначивши, що поведінка народного депутата - абсолютно ганебна.

Згодом, після службового розслідування з правоохоронних органів звільнили поліцейського, який був поруч із Тищенком під час інциденту з колишнім військовим. 

25 червня генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив про підозру Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі ексвійськовослужбовця. 

Печерський районний суд Києва відправив нардепа під цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Прокурори наголосили, що за вказівкою Тищенка його оточення здійснювало фізичний вплив на потерпілого. Вони били особу, здійснювали удушення шиї руками. 

Теги:
Суспільство
Україна
Микола Тищенко
Офіс генпрокурора
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