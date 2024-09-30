Кротевич: Апеляційний суд Києва зобов’язав ДБР відкрити справу проти Содоля

Про це повідомив начальник штабу "Азову" Богдан Кротевич.

"Я був готовий до відмови, але хотів почути її особисто. Чи здатні судді сказати мені, що в моїх свідченнях стосовно генерала Содоля немає складу злочину", - заявив військовий.

За словами Кротевича, під час виступу він наголосив на тому, що хоче побачити справедливість. Як повідомляється, станом на зараз розслідування проводять майже щодо всіх командирів бригад, проте "деяке військове керівництво відчуває безкарність за свої дії".

Так, Кротевич повідомив, що 30 вересня Київський апеляційний суд скасував ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19 серпня 2024 року у справі №761/24500/24 провадження №1-кс/761/15750/24.

Зазначається, що суд зобов'язав ДБР не пізніше 24 годин внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 425 Кримінального кодексу України.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що передувало

Кротевич написав заяву на Содоля 23 червня. Майор вважає генерал-лейтенанта відповідальним у непродуманих діях, через що, як стверджує Кротевич, мали місце "втрата областей та десятків міст та втрата тисяч солдатів".

28 червня начштабу "Азову" отримав від ДБР відповідь, якою лишився невдоволеним.

Згодом стало відомо, що Державне бюро розслідувань не стало відкривати окреме кримінальне провадження щодо дій колишнього командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля, відповідального в минулому за більшу частину фронту.

23 липня начальник штабу "Азову" Богдан Кротевич заявив, що подав у суд скаргу на Державне бюро розслідувань, оскільки відомство не відкрило кримінальне провадження щодо дій колишнього командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля.