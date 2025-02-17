На Одещині двоє 13-річних хлопців пошкодили портрети загиблих військових на кладовищі: поліція відкрила справу

Про це повідомили у пресслужбі поліції Одещини.

Зазначається, що двоє 13-річних хлопців вчинили наругу над похованнями, коли бешкетували на цвинтарі.

Сім’ї підлітків перебувають на обліку як такі, що опинилися у складних життєвих обставинах.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про наругу над місцями поховання людей, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали участь у відсічі збройної агресії РФ.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини наруги, зокрема суму матеріальних збитків, яких зазнали рідні загиблих. Також суд розглядатиме питання щодо притягнення батьків хлопців до відповідальності. Їм може загрожувати штраф у розмірі від 850 до 1 700 грн.