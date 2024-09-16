Псевдогубернатора Херсонщини та 6 його поплічників засудили до 15 років ув'язнення

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Так, за підтримання публічного обвинувачення сімох учасників організованої групи прокурори визнали винними у пособництві державі-агресору, а трьох з них ще й у колабораційній діяльності.

Так званого губернатора Херсонської області, який на той час був головою Херсонської окупаційної військово-цивільної адміністрації, засуджено до 15 років позбавлення волі.

Іншим шістьом його поплічникам призначили покарання від 10 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зазначається, що прокурори у суді довели, що засуджені перейшли на бік ворога на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та активно сприяли окупаційній владі РФ у забезпеченні поштових, логістичних, фінансових та торговельних потреб.

Зокрема, на базі цілісних майнових комплексів Херсонської дирекції АТ "Укрпошта" вони створили та забезпечували діяльність псевдоструктури - так званого державного унітарного підприємства "Пошта Херсона".

Засуджені агітували працівників Укрпошти влаштовуватися на роботу до незаконного утворення, запевняючи, що російська окупаційна влада там назавжди.

Що відомо про Володимира Сальдо

26 квітня 2022 року у захопленій міській раді Херсона окупанти та колаборанти провели нараду, на якій представили так званого голову Херсонської ОДА Володимира Сальдо та "голову" Херсонської міської адміністрації Олександра Кобця.

28 вересня 2022 року СБУ оголосила підозри 16 організаторам псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України, серед них Пушилін, Сальдо та Стремоусов.

У квітні 2023 року Міністерство юстиції України подало заяву до Вищого антикорупційного суду щодо застосування санкцій та конфіскації активів гауляйтера Херсонщини Володимира Сальдо.

У травні Вищий антикорупційний суд конфіскував статки колаборанта Володимира Сальдо, серед яких готель, триповерхівка та квартири в низці регіонів України.

Гауляйтеру Херсонщини Володимиру Сальдо та учасникам так званої державної служби безпеки Херсонської області 9 жовтня заочно повідомили про підозру в катуванні цивільних, держзраді та низці інших правопорушень.

Малиновський райсуд Одеси на засіданні 8 листопада визнав очільника окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо винним у державній зраді.

13 листопада 2023 року стало відомо, що ВАКС задовольнив другий позов Міністерства юстиції про конфіскацію нових активів колаборанта Володимира Сальдо, а також його дружини та компанії "Проєктно-будівельна фірма "Херсонбуд"".

У травні 2024 року Фонд держмайна продав житло колаборанта Сальдо в Одесі.

Пізніше правоохоронці повідомили про ще одну підозру Володимиру Сальдо: йому інкримінують вивезення з Херсона на підконтрольні території РФ українського зерна у 2022 році.