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Головна Кримінал Вивіз 2,8 тис. тонн українського зерна: очільнику окупаційної влади на ТОТ Херсонщини Сальдо оголосили нову підозру

Вивіз 2,8 тис. тонн українського зерна: очільнику окупаційної влади на ТОТ Херсонщини Сальдо оголосили нову підозру

Юлія Лаврук
15 серпня, 2024 четвер
12:36
Кримінал Володимир Сальдо

Правоохоронці повідомили про підозру колаборанту та ексміському голові Херсона Володимиру Сальдо. Його підозрюють у вивезенні з Херсону на підконтрольні території РФ українського зерна у 2022 році

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Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, Сальдо у 2022 році став очільником окупаційної влади Херсонської області. Восени 2022 року фігурант розпорядився створити тимчасову адміністрацію на захопленому ПрАТ "Херсонський комбінат хлібопродуктів", кажуть правоохоронці.

Це підприємство, яке займалося зберіганням, доробкою, відвантаженням зернової продукції на морський, автомобільний та залізничний транспорт. 

"У його сховищах зберігалося понад 30 тисяч тонн зернових і технічних культур, що належали різним суб’єктам господарювання. Реалізуючи інтереси військово-політичного керівництва РФ щодо привласнення майнових активів фізичних та юридичних осіб України, "губернатор" віддав наказ вивезти зерно із Херсона", - йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора додають, що через це ворог встиг вивезти трьома баржами з окупованого Херсона на підконтрольні РФ території врожай українського ячменю 2021 року, вагою понад 2,8 тисячі тонн і вартістю майже 15 млн грн.

Колишньому депутату Херсонської міськради заочно повідомлено про підозру у віддані наказу на вчинення порушень законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Крім того, раніше "губернатора" було визнано винним у державній зраді, колабораціонізмі і запереченні збройної агресії РФ проти України та засуджено до 15 років тюрми з конфіскацією майна (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Що відомо про Володимира Сальдо

26 квітня 2022 року у захопленій міській раді Херсона окупанти та колаборанти провели нараду, на якій представили так званого голову Херсонської ОДА Володимира Сальдо та "голову" Херсонської міської адміністрації Олександра Кобеця.

28 вересня 2022 року СБУ оголосила підозри 16 організаторам псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України, серед них - Пушилін, Сальдо та Стремоусов.  

У квітні 2023 року Міністерство юстиції України подало заяву до Вищого антикорупційного суду щодо застосування санкцій та конфіскації активів гауляйтера Херсонщини Володимира Сальдо.

У травні Вищий антикорупційний суд конфіскував статки колаборанта Володимира Сальдо, серед яких готель, триповерхівка та квартири в низці регіонів України.

Гауляйтеру Херсонщини Володимиру Сальдо та учасникам так званої державної служби безпеки Херсонської області 9 жовтня заочно повідомили про підозру у катуванні цивільних, держзраді та низці інших правопорушень.

Малиновський райсуд Одеси на засіданні 8 листопада визнавочільника окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо винним у державній зраді.

13 листопада 2023 року стало відомо, що ВАКС задовольнив другий позов Міністерства юстиції про конфіскацію нових активів колаборанта Володимира Сальдо, а також його дружини та компанії "Проектно-будівельна фірма "Херсонбуд".

У травні 2024 року Фонд держмайна продав житло колаборанта Сальдо в Одесі.

Теги:
зерно
Херсон
Війна з Росією
окупанти
колаборанти
Офіс генпрокурора
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