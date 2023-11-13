ВАКС конфіскував нові активи Сальдо, а також його дружини та компанії

Про це повідомляє громадська організація Transparency International Ukraine.

"Нову справу проти Сальдо ВАКС розглянув у спрощеному провадженні, адже обґрунтування для конфіскації його активів були встановлені ще у попередніх рішеннях. Цього разу суд стягнув активи не лише самого Сальдо, а також його дружини Ірини та компанії "Проектно-будівельна фірма "Херсонбуд"", - йдеться у повідомленні.

ВАКС конфіскує:

1 274 грн 15 коп. з рахунку в АТ "Сенс банк",

413 911 грн 39 коп. з рахунку в АТ "Райффайзен банк",

$319,88 з рахунку в АТ "Райффайзен банк",

грошові кошти у розмірі €1 174,71 з рахунку в АТ "Райффайзен банк";

8,5636% акцій ПАТ "Проектно-будівельна фірма "Херсонбуд", у кількості 132211 шт., номінальна вартість - 1 грн 5 коп.

Довідково. Володимир Сальдо - ексміський голова Херсона, колишній нардеп Верховної Ради України та депутат Херсонської міськради. Після початку повномасштабного вторгнення РФ Сальдо перейшов на бік окупантів. У червні 2022 року він заявив, що отримав російське громадянство, а у жовтні став "в.о. губернатора Херсонської області".

Що відомо про санкції проти Сальдо

26 квітня 2022 року у захопленій міській раді Херсона окупанти та колаборанти провели нараду, на якій представили так званого голову Херсонської ОДА Володимира Сальдо та "голову" Херсонської міської адміністрації Олександра Кобеця.

Станом на 11 червня 2022 року в окупованому Херсоні з 250 тис. людей російське громадянство прийняли 24 людини, зокрема ексмер Володимир Сальдо.

14 червня 2022 року Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії "Блок Володимира Сальдо", яку визнано проросійською.

2 серпня 2022 року управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США розширило список підсанкційних осіб, у списку є Володимир Сальдо.

28 вересня 2022 року СБУ оголосила підозри 16 організаторам псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України, серед них - Пушилін, Сальдо та Стремоусов.

Очільник окупаційної влади Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що російські терористи планують повернутись в Херсон у 2023 році.

14 квітня Міністерство юстиції України подало заяву до Вищого антикорупційного суду щодо застосування санкцій та конфіскації активів гауляйтера Херсонщини Володимира Сальдо.

Очільник окупаційної влади Херсонської області Володимир Сальдо зміг відкрити компанію у Великій Британії, попри запроваджені санкції проти нього.

9 травня Вищий антикорупційний суд конфіскував статки колаборанта Володимира Сальдо, серед яких готель, триповерхівка та квартири в низці регіонів України.

Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо радився з так званими силовиками щодо того, як протидіяти партизанам на тимчасово окупованих територіях України.

17 травня Апеляційна палата ВАКС задовольнила скаргу Міністерства юстиції щодо конфіскації активів колишнього нардепа, мера Херсона та колаборанта Володимира Сальдо.

Гауляйтеру Херсонщини Володимиру Сальдо та учасникам так званої державної служби безпеки Херсонської області 9 жовтня заочно повідомили про підозру у катуванні цивільних, держзраді та низці інших правопорушень.

Малиновський райсуд Одеси на засіданні 8 листопада визнав очільника окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо винним у державній зраді.