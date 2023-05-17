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Україна конфіскувала активи колаборанта Сальдо

17 травня, 2023 середа
20:52
Кримінал

17 травня Апеляційна палата ВАКС задовольнила скаргу Міністерства юстиції щодо конфіскації активів колишнього нардепа, мера Херсона та колаборанта Володимира Сальдо

Про це інформує Міністерство юстиції України.

"Апеляційну скаргу Мін'юсту у справі про застосування санкцій у виді стягнення в дохід держави Україна активів Володимира Сальдо - задоволено", - пише відомство.

У дохід держави додатково до активів, зазначених в рішенні 1-ї інстанції, стягнуто активи, які належать Сальдо опосередковано через доньку Ірину. Зокрема 55,56% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕБКО-АВТО" та 40% - "КОНКА".

Також держава стягнула три земельні ділянки в Херсоні,  апартаменти та два паркомісця в Ялті, три квартири в Ореанді, Одесі та Херсоні, в останньому місті - будинок на 226 кв.м, автомобіль Volvo XC90 2020 року, та інше майно, йдеться в постанові.

"Вимоги третіх сторін полягали в скасуванні рішення Вищого антикорупційного суду від 09 травня 2023 року в частині стягнення активів, які належать Сальдо В.В. опосередковано через колишню дружину Сальдо Л.П. Постановою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 17 травня 2023 року в задоволенні апеляційної скарги третіх осіб було відмовлено", - пояснюють у Мін'юсті.

Довідково. Володимир Сальдо - ексміський голова Херсона, колишній нардеп Верховної Ради України та депутат Херсонської міськради. Після початку повномасштабного вторгнення РФ Сальдо перейшов на бік окупантів. У червні 2022 року він заявив, що отримав російське громадянство, а у жовтні став "в.о. губернатора Херсонської області".

  • 26 квітня 2022 року у захопленій міській раді Херсона окупанти та колаборанти провели нараду, на якій представили так званого голову Херсонської ОДА Володимира Сальдо та "голову" Херсонської міської адміністрації Олександра Кобеця.
  • Станом на 11 червня 2022 року в окупованому Херсоні з 250 тис. людей російське громадянство прийняли 24 людини, зокрема ексмер Володимир Сальдо. 
  • 14 червня 2022 року Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії "Блок Володимира Сальдо", яку визнано проросійською.
  • 2 серпня 2022 року управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США розширило список підсанкційних осіб, у списку є Володимир Сальдо.
  • 28 вересня 2022 року СБУ оголосила підозри 16 організаторам псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України, серед них - Пушилін, Сальдо та Стремоусов.  
  • Очільник окупаційної влади Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що російські терористи планують повернутись в Херсон у 2023 році.  
  • 14 квітня Міністерство юстиції України подало заяву до Вищого антикорупційного суду щодо застосування санкцій та конфіскації активів гауляйтера Херсонщини Володимира Сальдо.
  • Очільник окупаційної влади Херсонської області Володимир Сальдо зміг відкрити компанію у Великій Британії, попри запроваджені санкції проти нього.  
  • 9 травня Вищий антикорупційний суд конфіскував статки колаборанта Володимира Сальдо, серед яких готель, триповерхівка та квартири в низці регіонів України.
  • Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо радився з так званими силовиками щодо того, як протидіяти партизанам на тимчасово окупованих територіях України.
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