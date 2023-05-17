Україна конфіскувала активи колаборанта Сальдо
17 травня Апеляційна палата ВАКС задовольнила скаргу Міністерства юстиції щодо конфіскації активів колишнього нардепа, мера Херсона та колаборанта Володимира Сальдо
Про це інформує Міністерство юстиції України.
"Апеляційну скаргу Мін'юсту у справі про застосування санкцій у виді стягнення в дохід держави Україна активів Володимира Сальдо - задоволено", - пише відомство.
У дохід держави додатково до активів, зазначених в рішенні 1-ї інстанції, стягнуто активи, які належать Сальдо опосередковано через доньку Ірину. Зокрема 55,56% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕБКО-АВТО" та 40% - "КОНКА".
Також держава стягнула три земельні ділянки в Херсоні, апартаменти та два паркомісця в Ялті, три квартири в Ореанді, Одесі та Херсоні, в останньому місті - будинок на 226 кв.м, автомобіль Volvo XC90 2020 року, та інше майно, йдеться в постанові.
"Вимоги третіх сторін полягали в скасуванні рішення Вищого антикорупційного суду від 09 травня 2023 року в частині стягнення активів, які належать Сальдо В.В. опосередковано через колишню дружину Сальдо Л.П. Постановою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 17 травня 2023 року в задоволенні апеляційної скарги третіх осіб було відмовлено", - пояснюють у Мін'юсті.
Довідково. Володимир Сальдо - ексміський голова Херсона, колишній нардеп Верховної Ради України та депутат Херсонської міськради. Після початку повномасштабного вторгнення РФ Сальдо перейшов на бік окупантів. У червні 2022 року він заявив, що отримав російське громадянство, а у жовтні став "в.о. губернатора Херсонської області".
- 26 квітня 2022 року у захопленій міській раді Херсона окупанти та колаборанти провели нараду, на якій представили так званого голову Херсонської ОДА Володимира Сальдо та "голову" Херсонської міської адміністрації Олександра Кобеця.
- Станом на 11 червня 2022 року в окупованому Херсоні з 250 тис. людей російське громадянство прийняли 24 людини, зокрема ексмер Володимир Сальдо.
- 14 червня 2022 року Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії "Блок Володимира Сальдо", яку визнано проросійською.
- 2 серпня 2022 року управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США розширило список підсанкційних осіб, у списку є Володимир Сальдо.
- 28 вересня 2022 року СБУ оголосила підозри 16 організаторам псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України, серед них - Пушилін, Сальдо та Стремоусов.
- Очільник окупаційної влади Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що російські терористи планують повернутись в Херсон у 2023 році.
- 14 квітня Міністерство юстиції України подало заяву до Вищого антикорупційного суду щодо застосування санкцій та конфіскації активів гауляйтера Херсонщини Володимира Сальдо.
- Очільник окупаційної влади Херсонської області Володимир Сальдо зміг відкрити компанію у Великій Британії, попри запроваджені санкції проти нього.
- 9 травня Вищий антикорупційний суд конфіскував статки колаборанта Володимира Сальдо, серед яких готель, триповерхівка та квартири в низці регіонів України.
- Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо радився з так званими силовиками щодо того, як протидіяти партизанам на тимчасово окупованих територіях України.
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