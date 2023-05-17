Про це інформує Міністерство юстиції України.

"Апеляційну скаргу Мін'юсту у справі про застосування санкцій у виді стягнення в дохід держави Україна активів Володимира Сальдо - задоволено", - пише відомство.

У дохід держави додатково до активів, зазначених в рішенні 1-ї інстанції, стягнуто активи, які належать Сальдо опосередковано через доньку Ірину. Зокрема 55,56% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕБКО-АВТО" та 40% - "КОНКА".

Також держава стягнула три земельні ділянки в Херсоні, апартаменти та два паркомісця в Ялті, три квартири в Ореанді, Одесі та Херсоні, в останньому місті - будинок на 226 кв.м, автомобіль Volvo XC90 2020 року, та інше майно, йдеться в постанові.

"Вимоги третіх сторін полягали в скасуванні рішення Вищого антикорупційного суду від 09 травня 2023 року в частині стягнення активів, які належать Сальдо В.В. опосередковано через колишню дружину Сальдо Л.П. Постановою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 17 травня 2023 року в задоволенні апеляційної скарги третіх осіб було відмовлено", - пояснюють у Мін'юсті.

Довідково. Володимир Сальдо - ексміський голова Херсона, колишній нардеп Верховної Ради України та депутат Херсонської міськради. Після початку повномасштабного вторгнення РФ Сальдо перейшов на бік окупантів. У червні 2022 року він заявив, що отримав російське громадянство, а у жовтні став "в.о. губернатора Херсонської області".