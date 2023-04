Про це пише The Guardian із посиланням на документи про реєстрацію компанії.

За інформацією видання колаборант Володимир Сальдо є власником британської компанії, яка була зареєстрована в листопаді 2022 року. Тобто через п’ять місяців після того, як його ім’я було додано до списку санкцій.

У виданні нагадують, що в червні 2022 року уряд Великої Британії заморозив активи Сальдо та заборонив йому в'їзд до країни. Британська влада звинуватила його в "просуванні політики та дій, які дестабілізують Україну, підривають і загрожують її територіальній цілісності, суверенітету і незалежності".

Companies House, британський орган реєстрації компаній, не вимагає документів, які посвідчують людину, коли вона створює компанії. Сальдо не відповів на запитання про його причетність до Grainholding Ltd. Однак після реєстрації компанії дані про Сальдо в санкційному списку були оновлені, щоб відобразити інформацію, яка міститься в реєстраційних документах компанії.

"Це свідчить про те, що влада Великої Британії знала про її існування та вважала документи справжніми", - зазначають у виданні.

Представник уряду відмовився повідомити, чи були вжиті якісь заходи проти Grainholding Ltd, яка залишається у списку діючих компаній.

"Ми не коментуємо окремі випадки", - сказав він.

"Чи заробляє ця компанія гроші? Ми не знаємо. Чи має вона рахунок у британському банку? Ми не знаємо. Чи знають про це правоохоронні органи? Ми не знаємо. І чи заморозили вони цей актив? Цього ми теж не знаємо. Ця система - безлад від початку до кінця", - сказала депутат від лейбористської партії Маргарет Ходж, яка наполягає на посилення санкцій.

Згідно з документами компанії, її капітал становить 1 мільйон фунтів стерлінгів. Половина акцій належить Сальдо, а решта - іншому українцю.

The Guardian зазначає, що запис в офіційному реєстрі Великої Британії про компанію свідчить про те, що він, можливо, розширив свою діяльність у прибутковій торгівлі українськими сільськогосподарськими товарами.

"Той факт, що фірма була створена на ім’я колаборанта Сальдо, який перебуває під санкціями, викликає ширші питання щодо відсутності нагляду за компаніями Великої Британії", - пише видання.

До того ж у виданні наголошують, що контроль над реєстраційною службою дуже слабкий, і самі по собі реєстраційні документи не можуть довести, що Сальдо дійсно заснував Grainholding Ltd. Уряд запропонував, щоб ті, хто створює компанії, були зобов'язані підтверджувати свою особу. Однак ця пропозиція ще не була прийнята, тому власники нових компаній не повинні доводити, що вони є тими, за кого себе видають.

Grainholding Ltd не має нічого спільного з офісною будівлею у центрі Лондона, повідомила The Guardian представниця компанії з корпоративних послуг, яка управляє будівлею. За її словами, фірма, яка надає корпоративні послуги, повідомила реєстраційну палату про несанкціоноване використання її адреси невдовзі після того, як Grainholding з'явилася в реєстрі в листопаді. Лише через п’ять місяців, коли у квітні The Guardian почала робити запити, адреса була змінена в публічному реєстрі.