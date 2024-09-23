Суд заочно заарештував нардепа Одарченка, підозрюваного у спробі підкупу керівництва Мінвідновлення

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"23 вересня 2024 року ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату України IX скликання, якого обвинувачують у наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України", – йдеться у повідомленні.

У САП зазначили, що після затримання особи та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя ухвалить рішення щодо застосування цього запобіжного заходу.

Також суд задовольнив клопотання прокурора про стягнення в дохід держави 15 млн грн застави.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про справу Одарченка

21 листопада 2023 року нардепа Андрія Одарченка викрили на хабарі в криптовалюті. Тоді він хотів заробити на ліквідації наслідків агресії РФ і пропонував хабар Мустафі Найєму.

22 листопада 2023 року Вищий антикорупційний суд обрав Одарченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внести заставу в розмірі 15 млн гривень.

23 листопада 2023 року ВАКС заарештував Андрія Одарченка на два місяці, а вже 24 листопада повідомлялося, що за Одарченка внесли заставу.

16 квітня 2024 року обвинувальний акт у справі скерували до ВАКС для розгляду по суті.

18 вересня Спеціалізована антикорупційна прокуратура ініціювала стягнення застави та оголошення в розшук Андрія Одарченка. Прокурорка САП під час засідання у справі заявила про те, що нардеп покинув територію України через Закарпатську область.

Наступного дня Одарченка оголосили в міжнародний розшук.