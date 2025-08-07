Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Убивство журналістки Рощиної: Україна оголосила підозру колишньому начальнику СІЗО в Росії

Убивство журналістки Рощиної: Україна оголосила підозру колишньому начальнику СІЗО в Росії

Юлія Юліна
7 серпня, 2025 четвер
10:23
Кримінал

Україна оголосила колишньому начальнику СІЗО №2 в місті Таганрог (Росія) підозру в жорстокому поводженні з журналісткою Вікторією Рощиною

Зміст

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що під керівництвом підозрюваного була організована система репресивного поводження з незаконно утримуваними українцями, зокрема з українською журналісткою Вікторією Рощиною, яку російські військові затримали на тимчасово окупованій території Запорізької області.

У СІЗО вона зазнала катувань, принижень, фізичних покарань, погроз, обмеження доступу до медичної допомоги, їжі, води, сну та навіть можливості сидіти вдень. Начальник ізолятора особисто віддавав накази щодо застосування тиску з метою примусити її до співпраці.

Розслідування Нацполіції та ГУР МОУ довело умисний характер злочину й задокументувало порушення норм міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про загибель Вікторії Рощиної

На початку повномасштабного вторгнення в Україну Вікторія Рощина працювала на видання hromadske та писала репортажі з тимчасово окупованих територій.  

7 березня 2022 року вона натрапила на батальйон російських танків, які обстріляли її машину. Через тиждень російські військові затримали її в селі Василівка, але журналістці вдалося втекти.  11 березня 2022 року Рощина знову потрапила в полон до ФСБ Росії. Вона розповіла, що її тиждень утримували в Бердянську.

У жовтні 2023 року стало відомо, що українська журналістка Вікторія Рощина, яка отримала нагороду за свої репортажі про війну в Україні, зникла на тимчасово окупованих територіях. Рідні та друзі повідомляли, що від 3 серпня 2023 року втратили з нею зв'язок. 

У травні 2024 року в Росії визнали, що утримують в полоні українську журналістку Вікторію Рощину, яка зникла на тимчасово окупованих територіях у серпні минулого року. 10 жовтня стало відомо, що Вікторія Рощина загинула. Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що отримав від російської сторони документальне підтвердження про смерть медійниці.

Офіс генпрокурора відкрив провадження про воєнний злочин, поєднаний з умисним убивством. За даними правозахисників, журналістку Рощину тримали в СІЗО, відомому найжорстокішими тортурами.

11 жовтня Офіс генерального прокурора України докваліфікував кримінальне провадження щодо зникнення Рощиної: воєнний злочин, поєднаний з умисним убивством.

24 квітня 2025 року в Україну повернули тіло Вікторії Рощиної. Пізніше стало відомо, що деякі внутрішні органи, зокрема, мозок, очні яблука та частина трахеї, були відсутні.

29 травня відбулася церемонія нагородження конкурсу "Честь професії 2025". Журналістці Вікторії Рощиній посмертно присвоїли відзнаку "За відданість професії за найтяжчих умов". 

8 серпня Рощину поховали у Києві.

Читайте також: Зникла, закатована, повернута без внутрішніх органів: що відомо про полон і смерть журналістки Вікторії Рощиної

