В Україні арештували активи російського олігарха Дерипаски на 2,11 млрд грн

Про це інформує Служба безпеки.

"Йдеться про майже 500 тис. тонн бокситів і глинозему, який був виготовлений у нашій державі ще до повномасштабного вторгнення. Вони зберігалися на складах Миколаївського глиноземного заводу, що раніше належав росіянину. Загальна вартість арештованих активів становить понад 2,11 млрд грн", - кажуть у СБУ.

Зазначено, що арештована продукція була головним компонентом для виробництва алюмінію на заводах Дерипаски у РФ "Русал".

Згідно з матеріалами справи, російський олігарх володів бокситами й глиноземом через підконтрольну комерційну структуру, зареєстровану в одній із країн ЄС.

"Саме ця компанія виступала формальним замовником продукції Миколаївського заводу для подальшого реекспорту на російські підприємства Дерипаски", - додають у повідомленні.

Українські правоохоронці викрили оборудку і заблокували відправку цієї сировини на початку 2023 року.