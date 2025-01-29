В Україні арештували активи російського олігарха Дерипаски на 2,11 млрд грн
В Україні суд наклав арешт на "нові" активи російського олігарха Олега Дерипаски - велику партію промислової продукції та сировини на 2,11 млрд грн
Про це інформує Служба безпеки.
"Йдеться про майже 500 тис. тонн бокситів і глинозему, який був виготовлений у нашій державі ще до повномасштабного вторгнення. Вони зберігалися на складах Миколаївського глиноземного заводу, що раніше належав росіянину. Загальна вартість арештованих активів становить понад 2,11 млрд грн", - кажуть у СБУ.
Зазначено, що арештована продукція була головним компонентом для виробництва алюмінію на заводах Дерипаски у РФ "Русал".
Згідно з матеріалами справи, російський олігарх володів бокситами й глиноземом через підконтрольну комерційну структуру, зареєстровану в одній із країн ЄС.
"Саме ця компанія виступала формальним замовником продукції Миколаївського заводу для подальшого реекспорту на російські підприємства Дерипаски", - додають у повідомленні.
Українські правоохоронці викрили оборудку і заблокували відправку цієї сировини на початку 2023 року.
- У середині жовтня 2022 року Дерипаска рішенням РНБО опинився під санкціями в Україні.
- 10 січня 2023-го Мін'юст повідомив, що звернувся до ВАКС із проханням про стягнення в дохід держави активів Олега Дерипаски.
- 16 лютого 2023 року за матеріалами СБУ Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту щодо передачі в держвласність України підприємств, які належали російському олігарху Олегу Дерипасці.
- У лютому 2024 Служба безпеки України повідомила про підозру Дерипасці та затримала його топменеджерів в Україні, які постачали до РФ сировину для виробництва "іскандерів".
- Наприкінці 2024 року суд Європейського Союзу в Люксембурзі відхилив позови російського бізнесмена Олега Дерипаски, Росбанку і Тінькофф-банку, які оскаржували санкції, введені проти них у зв'язку з агресією Росії в Україні.
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