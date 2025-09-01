Загибель людей біля зачиненого укриття у Києві 2023 року: апеляційний суд скасував вирок охоронцеві поліклініки

Про це інформує "Судовий репортер", посилаючись на ухвалу суду.

Вказано, що апеляційний суд вважає, що оскільки ні під час досудового розслідування, ні під час суду першої інстанції не перевіряли версію захисту щодо фактичної можливості вчасно зреагувати на повітряну тривогу, наявність у охоронця умислу непідтверджена. Крім того, не було проведено слідчий експеримент за участю обвинуваченого для відтворення обставин події за його версією.

В ухвалі також зазначено, що перша інстанція не дослідила докази й не з'ясувала, коли фактично було видано наказ № 301, яким на охоронців нібито покладено обовʼязок відчиняти двері в укриття.

"Судом першої інстанції переписано зміст обвинувачення згідно з обвинувальним актом та формально перераховані докази, надані стороною обвинувачення. При цьому, у вироці не наведено аналізу доказів, мотиви яких взято за основу, одні докази і відкинуто інші, не перевірено версію сторони захисту щодо наявності в діях Мошкіна складу злочину", - зазначає апеляційний суд.

У висновку, апеляційний суд скасував вирок і призначив новий розгляд справи в суді першої інстанції.

Що передувало

У ніч на 1 червня 2023 року Росія здійснила масований удар по столиці України з використанням балістичних ракет. Внаслідок падіння уламків збитої ракети тоді загинуло троє киянок, серед них - дитина.

"Була тривога, люди бігли в укриття. Укриття просто не відкрили та й усе. Люди стукали, і в той момент прилетіло", - розповів чоловік однієї із загиблих, киянин Ярослав.

За словами місцевих жителів, уламки впали через 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги.

Наступного дня у межах розслідування загибелі в Києві людей, які не могли зайти до укриття поліклініки під час повітряної тривоги, оголосили підозру першому заступнику Деснянської РДА, директору медзакладу та його заступнику, а також охоронцю.

Невдовзі Голосіївський районний суд міста Києва відправив під цілодобовий домашній арешт фігурантів справи щодо зачиненого укриття. Зокрема, директора поліклініки №3 Деснянського району, що на столичному Лісовому масиві, Олега Шугалевича й заступницю голови Деснянської районної державної адміністрації Ірину Алєксєєнко.

За версією слідства, очільник медзакладу не проконтролював роботу укриття, тож, як наслідок, 1 червня під час нічної ракетної атаки воно виявилося зачиненим й через неможливість потрапити до нього загинули і постраждали люди. Сам Шугалевич заперечував провину. Він наголосив, що відповідальним є охоронець, який не відчинив двері.

30 липня 2024 року охоронця, який не відкрив укриття, засудили до 4 років ув'язнення. Обвинувачений своєї вини не визнав та у вчиненому кримінальному правопорушенні не розкаявся.