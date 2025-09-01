Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Кримінал Загибель людей біля зачиненого укриття у Києві 2023 року: апеляційний суд скасував вирок охоронцеві поліклініки

Загибель людей біля зачиненого укриття у Києві 2023 року: апеляційний суд скасував вирок охоронцеві поліклініки

Ольга Бабишена
1 вересня, 2025 понедiлок
22:23
Кримінал Укриття у школах

Київський апеляційний суд скасував обвинувальний вирок колишньому охоронцеві поліклініки, який у 2023 році не відчинив укриття під час повітряної тривоги, внаслідок чого загинули люди

Зміст

Про це інформує "Судовий репортер", посилаючись на ухвалу суду. 

Вказано, що апеляційний суд вважає, що оскільки ні під час досудового розслідування, ні під час суду першої інстанції не перевіряли версію захисту щодо фактичної можливості вчасно зреагувати на повітряну тривогу, наявність у охоронця умислу непідтверджена. Крім того, не було проведено слідчий експеримент за участю обвинуваченого для відтворення обставин події за його версією. 

В ухвалі також зазначено, що перша інстанція не дослідила докази й не з'ясувала, коли фактично було видано наказ № 301, яким на охоронців нібито покладено обовʼязок відчиняти двері в укриття. 

"Судом першої інстанції переписано зміст обвинувачення згідно з обвинувальним актом та формально перераховані докази, надані стороною обвинувачення. При цьому, у вироці не наведено аналізу доказів, мотиви яких взято за основу, одні докази і відкинуто інші, не перевірено версію сторони захисту щодо наявності в діях Мошкіна складу злочину", - зазначає апеляційний суд. 

У висновку, апеляційний суд скасував вирок і призначив новий розгляд справи в суді першої інстанції.

Що передувало

У ніч на 1 червня 2023 року Росія здійснила масований удар по столиці України з використанням балістичних ракет. Внаслідок падіння уламків збитої ракети тоді загинуло троє киянок, серед них - дитина.

"Була тривога, люди бігли в укриття. Укриття просто не відкрили та й усе. Люди стукали, і в той момент прилетіло", - розповів чоловік однієї із загиблих, киянин Ярослав.

За словами місцевих жителів, уламки впали через 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги.

Наступного дня у межах розслідування загибелі в Києві людей, які не могли зайти до укриття поліклініки під час повітряної тривоги, оголосили підозру першому заступнику Деснянської РДА, директору медзакладу та його заступнику, а також охоронцю.

Невдовзі Голосіївський районний суд міста Києва відправив під цілодобовий домашній арешт фігурантів справи щодо зачиненого укриття. Зокрема, директора поліклініки №3 Деснянського району, що на столичному Лісовому масиві, Олега Шугалевича й заступницю голови Деснянської районної державної адміністрації Ірину Алєксєєнко.

За версією слідства, очільник медзакладу не проконтролював роботу укриття, тож, як наслідок, 1 червня під час нічної ракетної атаки воно виявилося зачиненим й через неможливість потрапити до нього загинули і постраждали люди. Сам Шугалевич заперечував провину. Він наголосив, що відповідальним є охоронець, який не відчинив двері.

30 липня 2024 року охоронця, який не відкрив укриття, засудили до 4 років ув'язнення. Обвинувачений своєї вини не визнав та у вчиненому кримінальному правопорушенні не розкаявся. 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
новини Києва
Читайте також:
Затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія
Автор Катерина Ганжа
1 вересня, 2025 понедiлок
СБУ, Нацполіція та офіс генпрокурора вважають, що до вбивства Парубія причетні спецслужби РФ
Будинок у Кончі-Заспі
Автор Зіновія Воронович
30 серпня, 2025 субота
Більш як пів мільярда гривень кожен: три найдорожчі маєтки, що продають в Україні
Петер Сіярто
Автор Марія Науменко
31 серпня, 2025 неділя
Сіярто детально розповів, як Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.09
    Купівля 41.09
    Продаж 41.59
  • EUR
    Купівля 48.04
    Продаж 48.76
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
1 вересня
21:32
Греція
Греція відмовилась надати Україні військові гарантії безпеки
21:30
нафта
Саудівська та іракська держкомпанії припинили продаж нафти індійському НПЗ, який контролює Роснефть
21:07
Ексклюзив
Андрій Парубій
Це не перша спроба вбити Андрія Парубія, - нардеп Юрчишин
21:01
Зеленський
Гарантії безпеки і відбудова України: Зеленський провів розмову з прем'єром Португалії Монтенегру
20:38
Ексклюзив
У РФ залишився лише один: Defense Express про знищення радіотелескопа РТ-70 під Євпаторією
20:16
Роберт Фіцо
Фіцо анонсував двосторонню зустріч з Зеленським 5 вересня
20:00
OPINION
Європа нас не кинула. Роздуми в Ґлівіце
19:55
Огляд
Верховна Рада
В Україні запрацював Реєстр лобістів: кому можна законно платити за вплив на нардепів
19:48
У Києві на Майдані відбувається вечір памʼяті про Андрія Парубія
19:46
Ексклюзив
Церковний календар
"Нові дати свят мають в'їстись в мізки вірян": у ПЦУ підбили підсумки двох років календарної реформи
19:29
Ексклюзив
Янукович
Януковича хочуть використати як такого собі власника легітимності, - Чаленко про виступ колишнього президента України перед росЗМІ
19:08
Українські воїни звільнили селище Новоекономічне на Донеччині, - Генштаб
19:06
Ексклюзив
москва, кремль
У Кремля є список на ліквідацію людей в Україні, які заважають Москві: Гопко про вбивство Андрія Парубія
19:03
Ексклюзив
вертоліт Мі-8МТ
Ракета "Фламінго" занадто потужна, щоб застосовувати її проти двох гелікоптерів, - капітан запасу ВМС ЗСУ Риженко про ураження Мі-8
18:50
коронавірус тест
В Україні в останній тиждень серпня померли 14 людей, які хворіли на COVID-19
18:48
Володимир Зеленський
Зеленський обговорив із президенткою МОК підготовку до Олімпіади-2026 та вплив війни Росії на спорт
18:37
Студенти, які почали навчання після 25 років не матимуть відстрочки: у Раді зареєстрували альтернативний законопроєкт
18:30
Ексклюзив
Андрій Парубій
Кілеру передали список з 20 прізвищ, - Геращенко про вбивство Андрія Парубія
18:08
Аналітика
Електромагнітна зброя
“Випалювачі електронних мізків” - як працює зброя майбутнього на нових фізичних принципах. Ч.2
18:05
Ексклюзив
Сі, Моді та Путін на саміті ШОС
Дипломат Шамшур припустив, чи тиснутимуть на Путіна на саміті ШОС щодо закінчення війни
18:01
Путін в Кремлі
"Путін поступово втрачає свої достатні навички брехні": у МЗС відреагували на заяву лідера Кремля про війну на саміті ШОС
18:00
Свириденко повідомила, хто увійшов до керівної ради Інвестфонду відбудови
18:00
OPINION
Чи допоможе Китай завершити війну?
17:38
Трамп і Путін
У Путіна заявили, що не домовлялись з Трампом про зустріч із Зеленським
17:37
Ґрета Тунберг
На заваді став шторм: Грета Тунберг знову намагалася потрапити до Гази морем
17:28
кордон на Львівщині
"Те, що розганяє роспропаганда – брехня": яка ситуація на кордонах щодо виїзду 18-22 річних чоловіків
17:18
Віктор Ющенко
Ющенко про вбивство Парубія: Понад усе для нього була родина, наша нація і наша держава
17:08
СБУ повідомила про заочну підозру Кадирову
16:52
Кабелі, генератори і трансформатори: Україна отримала від Азербайджану допомогу для відновлення енергетики
16:42
Кір Стармер та Емманюель Макрон
На зустрічі "Коаліції охочих" в Єлисейському палаці головуватимуть Макрон і Стармер
16:39
Від початку доби на фронті сталося 63 бої: на Покровському напрямку найбільше ворожих атак
16:35
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:32
поїзд №143/146 Чоп - Будапешт - Відень
У Німеччині громадянин Іраку штовхнув під поїзд 16-річну українку з Маріуполя: дівчина загинула
16:17
Україна першою у світі надаватиме державні послуги за допомогою AI: у Дії запустили ШІ-асистента
16:10
Віктор Янукович
Янукович уперше з 2019 року виступив перед росЗМІ та заявив, що "рухав уперед вступ України до ЄС"
16:05
OPINION
"Пакунок школяра у Дії" – це буквально "цифрова гречка"
16:04
Владислав Ванат
"Динамо" оголосило про перехід Ваната у топчемпіонат
16:03
PR
ПриватБанк Visa
ПриватБанк запустив акційний “шкільний” сезон із кешбеками та знижками
15:35
Оновлено
Затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія
СБУ, Нацполіція та офіс генпрокурора вважають, що до вбивства Парубія причетні спецслужби РФ
15:06
На Дніпропетровщині енергетики ДТЕК потрапили під обстріл БПЛА Росії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV