Загибель помічника Залужного Частякова: завершено розслідування щодо офіцера, який подарував гранати

Про це інформує ДБР.

"Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо офіцера з Апарату помічників Головнокомандувача ЗС України, який подарував гранати загиблому колезі Геннадію Частякову", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що офіцерові повідомили про зміну раніше повідомленої підозри. Тепер його підозрюють у викраденні, привласненні та збуті боєприпасів, вбивстві через необережність та нанесенні тяжкого тілесного ушкодження через необережність (ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 119, ст. 128 КК України). За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

"Після ознайомлення стороною захисту та потерпілими з матеріалами досудового розслідування справа буде направлена до суду", - додали в ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про загибель помічника Залужного Геннадія Частякова

6 листопада 2023 року о 17:15 в селі Чайки Київської області від вибуху гранати загинув Геннадій Частяков - помічник тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. 13-річний син Частякова тяжко поранений, його шпиталізували.

Залужний висловився з приводу трагедії.

"Невимовний біль і важка втрата для Збройних Сил України і для мене особисто. Сьогодні за трагічних обставин у свій День народження в родинному колі загинув мій помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков. У одному з подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що причиною загибелі помічника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадія Частякова став вибух гранати, яку йому подарували на день народження.

7 листопада 2023 року розслідування інциденту доручили ДБР, згодом там назвали основну версію загибелі помічника Залужного.