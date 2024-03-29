Загибель помічника Залужного Частякова: завершено розслідування щодо офіцера, який подарував гранати
Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо офіцера, який подарував гранати загиблому помічникові Валерія Залужного Геннадію Частякову
Про це інформує ДБР.
"Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо офіцера з Апарату помічників Головнокомандувача ЗС України, який подарував гранати загиблому колезі Геннадію Частякову", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що офіцерові повідомили про зміну раніше повідомленої підозри. Тепер його підозрюють у викраденні, привласненні та збуті боєприпасів, вбивстві через необережність та нанесенні тяжкого тілесного ушкодження через необережність (ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 119, ст. 128 КК України). За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
"Після ознайомлення стороною захисту та потерпілими з матеріалами досудового розслідування справа буде направлена до суду", - додали в ДБР.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Що відомо про загибель помічника Залужного Геннадія Частякова
6 листопада 2023 року о 17:15 в селі Чайки Київської області від вибуху гранати загинув Геннадій Частяков - помічник тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. 13-річний син Частякова тяжко поранений, його шпиталізували.
Залужний висловився з приводу трагедії.
"Невимовний біль і важка втрата для Збройних Сил України і для мене особисто. Сьогодні за трагічних обставин у свій День народження в родинному колі загинув мій помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков. У одному з подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині", - написав він у своєму телеграм-каналі.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що причиною загибелі помічника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадія Частякова став вибух гранати, яку йому подарували на день народження.
7 листопада 2023 року розслідування інциденту доручили ДБР, згодом там назвали основну версію загибелі помічника Залужного.
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