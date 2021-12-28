Кулеба: НАТО не погодиться з вимогою Росії зупинити розширення на схід

Про це він сказав у інтерв’ю "РБК-Україна".



"Там же (серед пропозицій РФ - Ред.) не лише вимога, щоб НАТО не розширювалось, там же є вимога припинити військову присутність НАТО - в країнах-членах НАТО. Я в це не вірю, бо пристати на таку вимогу в будь-якій формі – це було б найбільшим приниженням США і НАТО в історії з моменту заснування Альянсу", - стверджує голова МЗС.



Він додав, що в дискусіях між Росією та Заходом запропонованих РФ "гарантій безпеки" Україна займає активну позицію.



"Україна є ключовою причиною появи цих документів, Україна присутня в усіх консультаціях, в усіх розмовах, які ведуть з Росією. І з Україною партнери діляться тим, про що вони говорять з Росією, координують з нами свої позиції",- сказав Кулеба.



Міністр закордонних справ назвав "ненауковою фантастикою" можливість укладання "великої угоди" між Росією і Заходом.



"Точкові домовленості можливі, однак жодних "великих угод" з Росією бути не може, бо там зав'язана така велика кількість питань, що якщо допускати формування якогось "пакету", то цей пакет ніколи не вдасться сформувати, бо він буде постійно розростатись і ставати все більш складним".

Нагадаємо, 17 грудня МЗС Росії оприлюднило проєкти угод із вимогами до НАТО і США щодо надання "гарантій безпеки", які передбачають, зокрема, відмову від розширення Альянсу на схід, у тому числі від прийняття до його складу України.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін зажадав юридичних гарантій того, що Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід.

Міністерство закордонних справ Російської Федерації виступило з вимогою, щоб НАТО офіційно відкликало заяву про можливість вступу України та Грузії до Альянсу.

Президент США Джо Байден заявив, що не приймає окреслених Кремлем "червоних ліній" стосовно України.

Заступник голови МЗС Росії пригрозив НАТО "військовою відповіддю" в разі ігнорування вимоги РФ про гарантії безпеки.