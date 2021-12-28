Кулеба: НАТО не погодиться з вимогою Росії зупинити розширення на схід
Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що США і НАТО не погодяться на так звані гарантії безпеки Росії, які передбачають нерозширення Альянсу на схід і на територію України зокрема
Про це він сказав у інтерв’ю "РБК-Україна".
"Там же (серед пропозицій РФ - Ред.) не лише вимога, щоб НАТО не розширювалось, там же є вимога припинити військову присутність НАТО - в країнах-членах НАТО. Я в це не вірю, бо пристати на таку вимогу в будь-якій формі – це було б найбільшим приниженням США і НАТО в історії з моменту заснування Альянсу", - стверджує голова МЗС.
Він додав, що в дискусіях між Росією та Заходом запропонованих РФ "гарантій безпеки" Україна займає активну позицію.
"Україна є ключовою причиною появи цих документів, Україна присутня в усіх консультаціях, в усіх розмовах, які ведуть з Росією. І з Україною партнери діляться тим, про що вони говорять з Росією, координують з нами свої позиції",- сказав Кулеба.
Міністр закордонних справ назвав "ненауковою фантастикою" можливість укладання "великої угоди" між Росією і Заходом.
"Точкові домовленості можливі, однак жодних "великих угод" з Росією бути не може, бо там зав'язана така велика кількість питань, що якщо допускати формування якогось "пакету", то цей пакет ніколи не вдасться сформувати, бо він буде постійно розростатись і ставати все більш складним".
- Нагадаємо, 17 грудня МЗС Росії оприлюднило проєкти угод із вимогами до НАТО і США щодо надання "гарантій безпеки", які передбачають, зокрема, відмову від розширення Альянсу на схід, у тому числі від прийняття до його складу України.
- Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін зажадав юридичних гарантій того, що Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід.
- Міністерство закордонних справ Російської Федерації виступило з вимогою, щоб НАТО офіційно відкликало заяву про можливість вступу України та Грузії до Альянсу.
- Президент США Джо Байден заявив, що не приймає окреслених Кремлем "червоних ліній" стосовно України.
- Заступник голови МЗС Росії пригрозив НАТО "військовою відповіддю" в разі ігнорування вимоги РФ про гарантії безпеки.
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