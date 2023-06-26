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Головна Війна з Росією Кулеба назвав три умови для поразки Росії у війні проти України

Кулеба назвав три умови для поразки Росії у війні проти України

26 червня, 2023 понедiлок
14:04
Війна з Росією Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час виступу на засіданні Ради міністрів закордонних справ держав-членів ЄС назвав три умови для поразки Росії

Про це інформує пресслужба МЗС України.

Дмитро Кулеба наголосив, що переворот у Росії наочно продемонстрував слабкість режиму диктатора Володимира Путіна.

"У суботу ввечері ми побачили не фінал, а лише перерву у черговому акті руйнування путінської вертикалі. Росія щодня слабшає", - сказав міністр закордонних справ про заколот Пригожина у РФ.

За його словами, для поразки Росії у війні з Україною зараз критично важливо:

  1. Надати Україні всю необхідну військову допомогу, насамперед артилерійські системи, РСЗО та снаряди й ракети до них;
  2. Посилити санкційний тиск на Росію у сферах ядерної енергетики, цифрових технологій, продажу діамантів, морської логістики та фінансів;
  3. Завадити Росії завдавати ракетних ударів по українських містах, насамперед шляхом глобальної заборони на постачання товарів подвійного призначення для російських ракетних та дронових індустрій. 

“Разом усі ці кроки дозволять звільнити всі українські території”, - підсумував Кулеба.

Також він окремо закликав спільно із США максимально пришвидшити процес навчання українських пілотів та техніків і передачу Україні літаків західного зразка.

Міністр привітав рішення ЄС збільшити бюджет Європейського фонду забезпечення миру до 3,5 млрд євро, що допоможе не лише забезпечувати стабільне постачання військової техніки для України, але і розвиватиме українсько-європейський альянс оборонних індустрій.

За словами очільника МЗС, найближчим часом в Україні відбудеться спеціальний захід, який започаткує створення такої довготривалої оборонної співпраці.

Насамкінець Дмитро Кулеба розповів європейським міністрам закордонних справ історію двох українських підлітків з Бердянська, Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова, які віддали свої життя в боротьбі проти російської окупації.

“Україна неодмінно переможе, оскільки її захищають такі Герої, як Тигран та Микита. Слава Україні!”, - наголосив Кулеба.

  • 24 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на події в Росії й закликав країни світу нарешті "покласти край злу". "Ті, хто казав, що Росія занадто сильна, щоб програти: подивіться зараз", - зазначив він.
  • Також на фестивалі "Книжковий Арсенал" Кулеба сказав журналістам "Еспресо", що Пригожин повстав проти великої машини всієї російської держави, увесь світ спостерігає за цим, а Україні проблеми в тилу ворога тільки на благо.

Україна
Росія
ЄС
МЗС України
Дмитро Кулеба
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