Кулеба про масований удар РФ: на кожну російську ракету чи безпілотник, націлені на Україну, мають поставлятися гаубиця, танк, бронемашина
Міністр закордонних справ України наголосив, що в країні має бути техніка - гаубиця, танк, бронемашина, аби впоратися з кожною російською ракетою чи безпілотником, які націлені на наших жителів
Про це пише у твіттері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"На кожну російську ракету чи безпілотник, націлений на Україну та українців, має бути поставлена в Україну гаубиця, танк, бронемашина. Це фактично припинило б російський терор проти України, відновило б мир і безпеку в Європі та за її межами", – написав Кулеба.
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