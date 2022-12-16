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Головна війна з Росією Кулеба про масований удар РФ: на кожну російську ракету чи безпілотник, націлені на Україну, мають поставлятися гаубиця, танк, бронемашина

Кулеба про масований удар РФ: на кожну російську ракету чи безпілотник, націлені на Україну, мають поставлятися гаубиця, танк, бронемашина

16 грудня, 2022 п'ятниця
14:45
війна з Росією Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України наголосив, що в країні має бути техніка -  гаубиця, танк, бронемашина, аби впоратися з кожною російською ракетою чи безпілотником, які націлені на наших жителів

Про це пише у твіттері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"На кожну російську ракету чи безпілотник, націлений на Україну та українців, має бути поставлена в Україну гаубиця, танк, бронемашина. Це фактично припинило б російський терор проти України, відновило б мир і безпеку в Європі та за її межами", – написав Кулеба.

  • 16 грудня в усіх областях України в низці регіонів повідомили про роботу ППО, у Харкові окупанти ударили по критичній інфраструктурі. 
  • Сьогодні вранці під час масових ракетних ударів по Україні російські ракети поцілили у Кривий Ріг. Відомо, що снаряд влучив у житловий будинок, під завалами перебували люди.
  • Укрзалізниця повідомляє про знеструмлення залізничних дільниць на Харківщині, Кіровоградщині, Донеччині та Дніпропетровщині внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури. Низка поїздів затримуються.
  • Також під час масової ракетної атаки російських окупантів по Україні в Запоріжжі зафіксували влучання близько 15 ракет ворога в об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури.
  • Внаслідок обстрілів російських окупантів пошкоджені енергооб'єкти як на Сході, так і Півдні України. Діють аварійні відключення електроенергії.
  • Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що за допомогою масованих ракетних атак по території України Росія намагається змінити хід війни на свою користь.  
  • Радник голови ОП написав про те, чи варто ще більше гальмувати процес передачі протиракетної оборони, після чергового ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України 16 грудня.  

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Світ
російська армія
окупанти
безпілотник
допомога Україні
ракетний удар
зброя для України
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