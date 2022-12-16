Про це пише у твіттері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"На кожну російську ракету чи безпілотник, націлений на Україну та українців, має бути поставлена в Україну гаубиця, танк, бронемашина. Це фактично припинило б російський терор проти України, відновило б мир і безпеку в Європі та за її межами", – написав Кулеба.

16 грудня в усіх областях України в низці регіонів повідомили про роботу ППО, у Харкові окупанти ударили по критичній інфраструктурі.

Сьогодні вранці під час масових ракетних ударів по Україні російські ракети поцілили у Кривий Ріг. Відомо, що снаряд влучив у житловий будинок, під завалами перебували люди.

Укрзалізниця повідомляє про знеструмлення залізничних дільниць на Харківщині, Кіровоградщині, Донеччині та Дніпропетровщині внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури. Низка поїздів затримуються.

Також під час масової ракетної атаки російських окупантів по Україні в Запоріжжі зафіксували влучання близько 15 ракет ворога в об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури.

Внаслідок обстрілів російських окупантів пошкоджені енергооб'єкти як на Сході, так і Півдні України. Діють аварійні відключення електроенергії.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що за допомогою масованих ракетних атак по території України Росія намагається змінити хід війни на свою користь.

Радник голови ОП написав про те, чи варто ще більше гальмувати процес передачі протиракетної оборони, після чергового ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України 16 грудня.

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