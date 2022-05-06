Кулеба розкритикував ідею відтермінувати нафтове ембарго до кінця року і закликав заборонити імпорт газу

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу у Києві з колегами із Латвії, Литви та Естонії, пише ЄП.

"Ми закликаємо Європейський Союз запровадити якнайшвидше повне нафтове ембарго проти РФ і негайно перейти до розгляду газового ембарго. Чим швидше це відбудеться, тим більше життів буде врятовано і тим швидше економіка позбудеться залежності від Росії", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що ключовим питанням у шостому пакеті санкцій є запровадження ембарго на російську нафту і низка країн виступають або проти ембарго або за те, щоб їх звільнили від необхідності його вводити на довший термін.

"Серед цих країн є такі, які дуже багато зробили для України, які ми дуже поважаємо, любимо і розуміємо їхню складну ситуацію. Є там і країна, яка, на жаль, торпедує весь шостий санкційний пакет і тему нафтового ембарго для того, щоб зберегти свої відносини з РФ", - сказав Кулеба, маючи на увазі Угорщину.

Міністр назвав помилковою ідею про відтермінування нафтового ембарго до кінця 2023 чи кінця 2024 року.

"Ви не знаєте, де буде Європа в кінці 2023 року. Завдання зараз не про це, а про те, як допомогти Україні якнайшвидше виграти війну і перемогти Росію. А для цього нафтове ембарго має бути запроваджене зараз…Не думайте про те, що буде в 2023 році, до нього ще треба дожити, там все може змінитися. Думайте про те, щоб ця війна не пішла далі в Європу", - сказав він.

Нагадаємо, шостим пакетом санкцій Євросоюзу передбачено ембарго на російську нафту.

11 квітня стало відомо, що ЄС обговорює шостий пакет санкцій проти Росії, у якому передбачено ембарго на постачання нафти.

Єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС щодо російської нафти розглядає "розумні санкції", які могли б спочатку включати тарифи, а не повне ембарго.

2 травня повідомлялося, що Австрія, Угорщина і Словаччина відкликали своє право вето на нафтове ембарго проти РФ.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не може відмовитися від російських нафти та газу та голосуватиме проти запровадження ембарго.

Єврокомісія одноголосно затвердила пропозиції щодо шостого пакету санкцій проти Росії, тепер Рада ЄС має затвердити його або внести зміни.

За даними Bloomnerg, ЄС планує переглянути умови запровадження ембарго на російську нафту і надати дозвіл на закупівлі Угорщині та Словаччині до кінця 2024 року, а Чехії – до червня 2024 року. Всі інші країни мають відмовитися від нафти до кінця року.