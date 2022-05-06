Кулеба розкритикував ідею відтермінувати нафтове ембарго до кінця року і закликав заборонити імпорт газу
Україна закликала ЄС якнайшвидше запровадити ембарго на поставки російської нафти та почати розгляд заборони купівлі газу
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу у Києві з колегами із Латвії, Литви та Естонії, пише ЄП.
"Ми закликаємо Європейський Союз запровадити якнайшвидше повне нафтове ембарго проти РФ і негайно перейти до розгляду газового ембарго. Чим швидше це відбудеться, тим більше життів буде врятовано і тим швидше економіка позбудеться залежності від Росії", - сказав Кулеба.
Він зазначив, що ключовим питанням у шостому пакеті санкцій є запровадження ембарго на російську нафту і низка країн виступають або проти ембарго або за те, щоб їх звільнили від необхідності його вводити на довший термін.
"Серед цих країн є такі, які дуже багато зробили для України, які ми дуже поважаємо, любимо і розуміємо їхню складну ситуацію. Є там і країна, яка, на жаль, торпедує весь шостий санкційний пакет і тему нафтового ембарго для того, щоб зберегти свої відносини з РФ", - сказав Кулеба, маючи на увазі Угорщину.
Міністр назвав помилковою ідею про відтермінування нафтового ембарго до кінця 2023 чи кінця 2024 року.
"Ви не знаєте, де буде Європа в кінці 2023 року. Завдання зараз не про це, а про те, як допомогти Україні якнайшвидше виграти війну і перемогти Росію. А для цього нафтове ембарго має бути запроваджене зараз…Не думайте про те, що буде в 2023 році, до нього ще треба дожити, там все може змінитися. Думайте про те, щоб ця війна не пішла далі в Європу", - сказав він.
- Нагадаємо, шостим пакетом санкцій Євросоюзу передбачено ембарго на російську нафту.
- 11 квітня стало відомо, що ЄС обговорює шостий пакет санкцій проти Росії, у якому передбачено ембарго на постачання нафти.
- Єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС щодо російської нафти розглядає "розумні санкції", які могли б спочатку включати тарифи, а не повне ембарго.
- 2 травня повідомлялося, що Австрія, Угорщина і Словаччина відкликали своє право вето на нафтове ембарго проти РФ.
- Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не може відмовитися від російських нафти та газу та голосуватиме проти запровадження ембарго.
- Єврокомісія одноголосно затвердила пропозиції щодо шостого пакету санкцій проти Росії, тепер Рада ЄС має затвердити його або внести зміни.
- За даними Bloomnerg, ЄС планує переглянути умови запровадження ембарго на російську нафту і надати дозвіл на закупівлі Угорщині та Словаччині до кінця 2024 року, а Чехії – до червня 2024 року. Всі інші країни мають відмовитися від нафти до кінця року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.34
Купівля 31.34Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 33.77
- Актуальне
- Важливе