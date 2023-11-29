Кулеба: Щоб урятувати ОБСЄ, треба вигнати з неї РФ або перезаснувати організацію

Про це дипломат сказав на пресконференції після першого засідання Ради Україна – НАТО на рівні очільників МЗС у Брюсселі.

За його словами, чотири країни офіційно заявили, що не будуть на міністерському засіданні ОБСЄ у Скоп'є. Це Україна, Литва, Латвія та Естонія. Але деякі країни також так чи інак висловили незгоду з участю міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Міністри окремих країн сьогодні йому повідомили, що теж не будуть на міністерському засіданні, але не говоритимуть про це публічно, бо не хочуть "когось ображати".

Також окремі міністри планують відвідати вечерю у Скоп'є, на якій буде відсутнім Лавров, але їх не буде завтра на офіційній частині, у якій братиме участь голова МЗС РФ.

"У сухому залишку, країн, які незгодні з участю Лаврова, більше, ніж чотири. Але кожна країна сама вирішуватиме, і ми поважаємо це, яким чином проявляти цю незгоду", - сказав Кулеба.

Щодо Північної Македонії, яка приймає міністерське засідання, дипломат сказав: "Увесь рік Північна Македонія принципово і послідовно підтримувала Україну. За це їх треба похвалити".

"Що стосується рішення про запрошення Лаврова, то є група держав-учасниць ОБСЄ, які вважають, що на цей крок варто було піти для того, щоб врятувати ОБСЄ від повного колапсу і розвалу у зв'язку з тим, що треба ухвалити рішення про бюджет, головування і перепризначення керівників організації - генерального секретаря і керівників інституцій. Моя позиція добре відома: якщо ми дійсно хочемо врятувати ОБСЄ, то ми маємо або перезаснувати ОБСЄ без Росії, або знайти шлях, щоб виключити Росію з ОБСЄ", - резюмував Кулеба.