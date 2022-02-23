Кулеба: у Криму окупанти евакуювали працівників хімзаводу "Титан", можлива підготовка провокації
Мінстр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що в окупованому Росією Криму з розташованого в Армянську хімзаводу "Титан" евакуювали всіх працівників нічної зміни
Про це Кулеба написав у Twitter.
Очільник МЗС припустив, що окупанти можуть готувати провокацію з метою звинувачення України.
"Тривожні повідомлення з Криму, що всю нічну зміну хімічного заводу "Титан" в Армянську евакуювали з об'єкта. Це може бути підготовкою до чергової інсценованої провокації з боку Росії. Москва, схоже, не має меж у спробах фальсифікувати приводи для подальшої агресії", - написав Кулеба.
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