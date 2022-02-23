Кулеба: у Криму окупанти евакуювали працівників хімзаводу "Титан", можлива підготовка провокації

Про це Кулеба написав у Twitter.



Очільник МЗС припустив, що окупанти можуть готувати провокацію з метою звинувачення України.



"Тривожні повідомлення з Криму, що всю нічну зміну хімічного заводу "Титан" в Армянську евакуювали з об'єкта. Це може бути підготовкою до чергової інсценованої провокації з боку Росії. Москва, схоже, не має меж у спробах фальсифікувати приводи для подальшої агресії", - написав Кулеба.