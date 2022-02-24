Кулеба закликав світ розірвати дипломатичні відносини з Росією

Про це він повідомляє в Twitter.

Кулеба наголосив, що дії Росії є найбільш зухвалим з Другої світової війни актом збройної агресії в Європі.

"Україна розірвала дипломатичні відносини з Російською Федерацією. Я закликаю всіх партнерів зробити те ж саме. Продемонструйте цим конкретним кроком, що ви разом з Україною і категорично виключаєте найбільш зухвалий з Другої світової війни акт збройної агресії в Європі", – заявив він.