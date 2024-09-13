Bahroma випустили пісню "Квітень", що стала саундтреком фільму "Буча"

Премʼєра відбулася на YouTube-каналі гурту.

Музиканти гурту Bahroma записали композицію "Квітень", яка стала офіційним саундтреком художньої драми "Буча".

Ця пісня є символом одного з найболючіших та водночас важливих моментів у новітній історії України — квітня 2022 року, коли Буча та Київщина були звільнені від окупантів. Музика втілює контрастні емоції: від болю втрат до радості визволення та надії на відродження.

Художня драма режисера Станіслава Тіунова та продюсера і сценариста Олександра Щура розвіює пропагандистські наративи Росії та розкриває жахливу правду про події в Україні, що розгорнулися на початку повномасштабного вторгнення в містах Буча, Ворзель та Гостомель.

Фільм розповідає історію громадянина Казахстану Костянтина Гудаускаса, який отримав притулок в Україні та проживав в Бучі. З початком російського вторгнення, завдяки своєму казахстанському паспорту, він мав можливість проїжджати на окуповану російськими військами територію та вивозити мирних жителів.

У стрічці "Буча" зіграли польський актор театру і кіно Цезарій Лукашевич та український актор В'ячеслав Довженко. У широкий прокат фільм виходить 7 листопада.