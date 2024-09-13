Bahroma випустили пісню "Квітень", що стала саундтреком фільму "Буча"
Український рок-гурт Bahroma представив композицію "Квітень" про весну 2022 року, коли Буча та Київщина були звільнені від російських окупантів
Премʼєра відбулася на YouTube-каналі гурту.
Музиканти гурту Bahroma записали композицію "Квітень", яка стала офіційним саундтреком художньої драми "Буча".
Ця пісня є символом одного з найболючіших та водночас важливих моментів у новітній історії України — квітня 2022 року, коли Буча та Київщина були звільнені від окупантів. Музика втілює контрастні емоції: від болю втрат до радості визволення та надії на відродження.
Художня драма режисера Станіслава Тіунова та продюсера і сценариста Олександра Щура розвіює пропагандистські наративи Росії та розкриває жахливу правду про події в Україні, що розгорнулися на початку повномасштабного вторгнення в містах Буча, Ворзель та Гостомель.
Фільм розповідає історію громадянина Казахстану Костянтина Гудаускаса, який отримав притулок в Україні та проживав в Бучі. З початком російського вторгнення, завдяки своєму казахстанському паспорту, він мав можливість проїжджати на окуповану російськими військами територію та вивозити мирних жителів.
У стрічці "Буча" зіграли польський актор театру і кіно Цезарій Лукашевич та український актор В'ячеслав Довженко. У широкий прокат фільм виходить 7 листопада.
- У червні вийшов трейлер української стрічки "Буча", сюжет якої заснований на реальних подіях, що відбулися під час окупації Київщини.
- У січні фільм показали в Українському домі в США.
- Фільм встиг потрапити у скандал. У лютому українці розкритикували англомовний постер стрічки "Буча" через те, що на ньому використали знімок з наслідками бомбардування росіянами Бородянки. Сценарист та продюсер Олександр Щур назвав українське суспільство "дуже хворим" через невдоволення постером.
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