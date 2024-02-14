Білик відповіла Кіркорову, який заспівав її пісню перед окупантами в Горлівці

Відповідь вона оприлюднила в Instagram.

Українська співачка та композиторка Ірина Білик відреагувала на те, що російський артист та пропагандист Філіп Кіркоров приїхав на окупований Донбас та виступив перед російськими загарбниками. В окупованій українській Горлівці путініст співав російськомовну пісню Білик "Сніг".

Українська музикантка записала відповідь Кіркорову. Вона прочитала вірш російською мовою на мотив пісні "Сніг", який супроводжувався кадрами руйнувань українських міст та терористичних атак армії Росії. У вірші Білик наголосила, що Кіркоров втратив порядність, продав душу дияволу та глумиться з України, висловивши сподівання, що Бог його покарає.

Ірина Білик є авторкою композиції "Сніг" і свого часу подарувала дозвіл на виконання цієї пісні Кіркорову. З початком повномасштабного вторгнення музикантка заборонила співати свої пісні росіянину.

13 лютого російський співак, путініст Філіп Кіркоров виступив перед окупантами в міській лікарні захопленої росіянами Горлівки. Він планував у "ДНР" концерт і зустріч із російськими військовими. Відомо, що раніше в Кремлі висунули чіткі умови до всіх російських зірок, які потрапили у скандал з "голою вечіркою". Наголошується, що на "голу вечірку" образився особисто Володимир Путін, тому всі шляхи вибачення лежать лише через виступи на окупованих територіях або публічну підтримку військової агресії в Україні.

Кіркоров був одним із гостей цієї вечірки, організованої 21 грудня у Москві. Через скандал Кіркорова почали видаляти з телеефірів і скасовувати його концерти у РФ.

Раніше повідомлялося, що Кремль вимагає від співачки Асті відмовитися від громадянства України та підтримати війну через участь у "голій вечірці".

Інша путіністка, уродженка України, яка також потрапила у скандал з "голою вечіркою", Лоліта Мілявська записала відеозвернення із закликом допомагати мешканцям Білгорода та заявила, що сама фінансово підтримує їх.