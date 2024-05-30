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Головна Культура Через концерти Тейлор Свіфт з Единбурга виселили безпритульних людей

Через концерти Тейлор Свіфт з Единбурга виселили безпритульних людей

30 травня, 2024 четвер
19:22
Культура Тейлор Свіфт

У столиці Шотландії безхатьків відправили за місто, щоб звільнити місця для туристів, які прибувають до Единбурга напередодні трьох концертів Тейлор Свіфт

Зміст

Про це повідомляє BBC.

7, 8 та 9 червня на стадіоні Мюррейфілд в Единбурзі, Шотландія, відбудуться три концерти американської попзірки Тейлор Свіфт. Сотні тисяч фанатів співачки планують з’їхатися до міста, що істотно посилило конкуренцію за готельні номери.

Благодійна організація, яка займається розселенням людей, Shelter Scotland повідомила, що безпритульним в Единбурзі зазвичай пропонують тимчасове житло, зокрема готелі. Нині ж їх відправляють з міста через серйозну нестачу житла, спричинену концертами співачки. 

У Shelter Scotland розповіли, що кількох безхатьків, якими опікується установа, відправили на таксі в Абердин та Глазго через брак житла, а одній людині запропонували тимчасове помешкання у Ньюкаслі. Благодійна організація заявила, що бездомні "прямо конкурують" з туристами, та назвала це "кричущою несправедливістю". У міській раді Единбурга повідомили, що шукають "відповідне альтернативне житло".

У Шотландії людям, оголошеним безпритульними, пропонується екстрене тимчасове житло, часто таким варіантом стають готелі. У листопаді 2023 року рада оголосила про надзвичайний стан, заявивши про рекордну кількість безхатьків, серйозну нестачу соціального орендованого житла та стрімке зростання вартості оренди від приватних власників.

"В Единбурзі ця надзвичайна ситуація зараз ставить людей, які залишилися бездомними, у пряму конкуренцію туристам. Кричуща несправедливість. Наші служби вже бачать, що людям, які потребують ліжка сьогодні ввечері, кажуть, що їхній єдиний вихід — це виїхати з міста. Сім’я, яка переживає травму бездомності в Единбурзі, не повинна переїжджати за милі від своєї роботи, школи та громади, щоб знайти термінове житло", - наголосила директорка Shelter Scotland Елісон Вотсон.

Американська співачка є надзвичайно популярною та за останні місяці встановила кілька рекордів. Так, нещодавно стрічка The Eras Tour про концертний тур Тейлор Свіфт стала найкасовішим фільмом-концертом в історії. Фільм зібрав у світовому прокаті $261,6 млн, таким чином посунувши попереднього рекордсмена Майкла Джексона.

На початку року Тейлор Свіфт стала рекордсменкою серед сольних виконавців. Її ім'я найбільшу кількість тижнів значилося на вершині чарту Billboard 200. Попереднім рекордсменом був Елвіс Преслі, тож вона випередила короля рок-н-ролу.

Фільм-концерт Тейлор Свіфт побив рекорд касових зборів ще до виходу в прокат. На початку жовтня передпродажі квитків на фільм, присвячений туру The Eras Tour, принесли $100 млн, обігнавши попереднього лідера - фільм-концерт Джастіна Бібера.

Сам світовий тур Тейлор Свіфт Eras Tour побив рекорд та став найкасовішим в історії. Його дохід перевищив $1 млрд. Тур, який розпочався в березні 2023 року й завершиться в грудні 2024 року, заробив на сьогодні $1,04 млрд. Загалом за весь тур Тейлор Свіфт матиме 151 концерт.

Їй належить і сумнівний рекорд. Тейлор Свіфт визнали знаменитістю, яка найбільше забруднювала атмосферу викидами CO₂ за рік.

На початку грудня журнал Time оголосив "Людину року 2023". Нею стала американська співачка Тейлор Свіфт. Вона перша виконавиця, пісні якої на платформі Spotify щомісяця прослуховує 100 млн слухачів. 

Її останній альбом The Tortured Poets Department, який вийшов 19 квітня, став найбільш прослуховуваним альбомом на Spotify за один день.

Теги:
Суспільство
Світ
музика
Шотландія
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