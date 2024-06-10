Ексдружина Потапа Горова прокоментувала скандали продюсера: це його піар-стратегія

Про це вона сказала в інтервʼю Аліні Доротюк.

Український музичний продюсер Потап, який раніше працював з російськомовними гуртами "Время и Стекло", MOZGI, "Потап и Настя", після початку повномасштабного вторгнення виїхав з України й працює за кордоном, здебільшого в Іспанії. Він давав концерти в російських клубах у Німеччині, його помічали у Дубаї в компанії росіян. Окрім цього, як реакцію на хейт продюсер записував неоднозначні відео, які своєю чергою викликати ще більший хейт.

Ірина Горова, українська продюсерка та колишня бізнес-партнерка Потапа, висловилася про витівки свого ексчоловіка.

"Мені здається, що всі розуміють, що це його чи піар-стратегія, чи це помилки. Це його життя, я не можу за нього відповідати. Але якщо я щось бачу, звичайно, я можу йому написати: "Ну, Олексію, трошки інший контекст, я тобі раджу щось там інше зробити". Але ми не працюємо, я не його піар-кампанія", - сказала Горова.

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Вона також заявила, що не лише не хоче відповідати за вчинки Потапа, а й визначатися виключно у привʼязці до його імені.

"Я би дуже хотіла звернутися до журналістів, щоб вони були більш коректними, бо мені не подобається, що мене називають "колишня дружина Потапа". Я, звичайно, колишня дружина Потапа. Але окрім колишньої дружини Потапа, я ще продюсерка, у мене є компанії, я роблю багато чого. Мене звуть Ірина Горова. І дуже класно, коли журналісти підсилюють людей, які щось роблять, а не шукають, на що звернути увагу з минулого. 3 роки вже минуло. А розлучена я вже років 10. І все одно "колишня дружина Потапа". Може, колись буде "колишній чоловік Горової"?", - додала вона.

