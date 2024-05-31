Емінем випустив сингл Houdini і кліп, в якому він зустрічається із собою 30-річним

Про це пише Variety.

31 травня вийшла нова пісня американського репера і продюсера Маршалла Метерза, відомого як Емінем, Houdini. Трек став першим синглом з майбутнього 12-го альбому The Death of Slim Shady (Coup De Grâce) ("Смерть Сліма Шейді").

Композиція Houdini перегукується з треком Емінема 2002 року Without Me і починається тими ж ритмами і словами: "Вгадайте, хто повернувся, повернувся знову? Шейді повернувся, розкажи другу". У пісні, спродюсованій Емінемом та його давнім колегою Луїсом Ресто, цитується хіт 1982 року Abracadabra Стіва Міллера та його гурту Steve Miller Band. Один з рядків Houdini відсилає слухачів до стрілянини з реперкою Megan Thee Stallion.

У своїй класичній манері Емінем розпалює суперечливі теми, згадуючи трансгендерів, реаліті-шоу Ру Пола та називаючи своїх власних дітей нахабами.

Музичне відео також відсилає до Without Me. 51-річний репер повертається у 2002 рік - у кліп, знятий у стилі коміксів. У ньому зʼявляються запрошені зірки 50 Cent, Pete Davidson, Dr. Dre, Snoop Dogg і Alchemist, а також два Емінема — 30-річний та 51-річний.

Кліп на Without Me 2002 року:

Наразі мало інформації про 12-й студійний альбом Емінема, який, як він раніше заявляв, вийде цього літа. У той час, як сам репер не розкриває подробиць свого майбутнього альбому, продюсер Dr. Dre, який є другом Емінема, першим заявив про реліз та навіть поділився, що також долучився до створення студійника.

Наприкінці квітня Емінем випустив ролик у форматі кримінального репортажу, в якому розкрив більше деталей альбому The Death of Slim Shady (Coup De Grâce) ("Смерть Сліма Шейді"). Відео копіює стиль американського кримінального шоу Detroit Murder Files. У ньому репортер припускає, що стане відомо про загибель Сліма Шейді - давнього альтер его Емінема. Кілька тижнів тому репер навіть опублікував фальшивий некролог у Detroit Free Press, прощаючись зі Слімом Шейді.

Нещодавно репер оприлюднив загадкове відео з американським ілюзіоністом Девідом Блейном, у якому попросив фокусника допомогти з останнім трюком: зробити так, щоб карʼєра Емінема зникла.