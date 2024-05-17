Гурт "Крихітка" випустив перший за 15 років альбом "Мегалюбов"

Новину поширили в instagram гурту.

Український інді-поп гурт "Крихітка", який утворився після закінчення діяльності гурту "Крихітка Цахес", уперше після випуску у 2009 році альбому "Рецепт" зарелізив новий альбом. Платівка отримала назву "Мегалюбов".

До нового альбому увійшло 11 пісень, проте більшість композицій добре відомі шанувальникам. Так, зокрема, тут є сингли "Бурштин", "Ялта" та записаний спільно з гуртом "Хейтспіч" трек "Під весняним дощем".

Як зазначає "Слух", вокалістка гурту Саша Кольцова називає альбом "виконаною обіцянкою, зарядженою людьми, які в нас вірять і слухають". Вона також натякнула, що музиканти працюють над наступним альбомом, а "Мегалюбов" підсумовує усе створене раніше.

"Пісні створювались у різні періоди, до повномасштабного вторгнення і вже під час. Деякі з них не несуть відлуння війни, інші є прямою реакцією на сучасні події. Ми вирішили підсумувати цей етап творчості й зосередитись на новому матеріалі вже з усвідомленням нового етапу історії", - додала музикантка.



