Jerry Heil та alyona alyona закрили збір у 10 млн грн на відбудову гімназії на Дніпропетровщині

Про це співачки повідомили у спільному дописі в instagram.

Учасниці Євробачення-2024 від України Jerry Heil та alyona alyona використали свою медійність на пісенному конкурсі у Мальме, щоб допомогти школі на Дніпропетровщині. Напередодні Євробачення-2024 співачки через платформу UNITED24 відкрили збір 10 млн грн на відбудову розбомбленої Росією гімназії у Великій Костромці на Криворіжжі.

Артистки оголосили, що їм вдалося досягнути мети, і збір наразі закрито.

"Збір на 10 млн грн для відбудови Великокостромської гімназії закрито. Дякуємо усім, хто долучився до спільного збору alyona alyona та Jerry Heil, UNITED24, Visa та Ощадбанк. Попереду багато чудових справ! Коли ми єдині — ми здатні на все!" - зазначили виконавиці.

Відомо, що загальний кошторис відновлення закладу становить 70 млн грн. Якими будуть ще джерела фінансування, в школі поки не знають. Співачок вразили життєві історії двох учительок гімназії – Людмили Таранович та Тетяни Магди. Після початку повномасштабної війни обидві залишилися в селі й намагалися допомагати рідній школі.

За словами директорки Ольги Дашко, гімназія зазнала обстрілів і важкою артилерією, і "градами", і ракетами. У гімназії Великої Костромки наразі дистанційно навчаються до 250 дітей, колектив закладу - це близько 30 людей. Частина учнів – в евакуації, але всі вчителі вдома.

У ніч з 11 на 12 травня відбувся фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2024". Перемогу здобув представник Швейцарії Nemo з піснею The Code. Jerry Heil і alyona alyona, які представляли Україну, посіли третє місце.

Конкурсна пісня Teresa & Maria, з якою Jerry Heil та alyona alyona взяли участь у пісенному конкурсі "Євробачення-2024", потрапила до чартів на Spotify, Apple Music та iTunes 27 країн світу.