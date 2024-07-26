"Кінець епохи бідності": представники ATLAS прокоментували конфлікт з коміком Чирковим, який цитував Зеленського

Відповідь організатори фестивалю розмістили на своїй сторінці в instagram.

21 липня, в останній день фестивалю ATLAS UNITED 2024, на головній сцені заходу стався скандальний інцидент за участі стендапера, коміка Сергія Чиркова. Ведучий проєктів "Ебаут" і "Телебачення Торонто" також виступав на ATLAS UNITED 2024.

Під час виступу, як пише "5 канал", Чирков читав зі сцени промову Зеленського з президентських дебатів 2019 року. У ній нинішній президент України критикував Петра Порошенка за відсутність рівності перед законом, непокараних корупціонерів і небажання зняти недоторканість з депутатів. Стендапер зачитав обіцянки Зеленського, серед яких були фрази "кінець епохи бідності", "кінець кумівства" та "швидке завершення війни". Він не надавав власних коментарів і не жартував.

Тоді до коміка підійшов охоронець, вирвав мікрофон і вивів його зі сцени. Коментуючи ситуацію, організатори ATLAS UNITED 2024 назвали інцидент "прикрим непорозумінням між Сергієм Чирковим та одним зі співробітників команди, який перевищив службові повноваження та поводився неприпустимо через хибну інтерпретацію того, що відбувалося на сцені".

"Зі свого боку від імені організаторів публічно просимо вибачення у Сергія та його менеджерки Дарʼї за непрофесійну та неетичну поведінку й порушення фізичних кордонів. Для нас дуже важливо робити роботу над помилками та тримати планку високих стандартів в усіх напрямах роботи наших співробітників", - додали представники ATLAS UNITED 2024.