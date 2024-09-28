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Головна Культура Лана Дель Рей вперше вийшла заміж: що відомо про обранця співачки

Лана Дель Рей вперше вийшла заміж: що відомо про обранця співачки

Катерина Ганжа
28 вересня, 2024 субота
12:14
Культура На фото: Лана Дель Рей

Американська співачка Лана Дель Рей вийшла заміж за гіда по алігаторам Джеремі Дюфрена

Зміст

Про це пише BBC.

Зазначається, що пара подала заяву на реєстрацію шлюбу в понеділок у окрузі Лафурш, що на південь від Нового Орлеана. Згідно з документами, які потрапили в розпорядження видання, зірка вказала у документі своє юридичне ім'я Елізабет Вудрідж Грант.

За даними ЗМІ, пара не стала зволікати. Вони зв'язали себе узами шлюбу в четвер у штаті Луїзіана, неподалік від місця, де Дюфрен проводить свої екскурсії на човнах.

Публічно співачка не коментувала повідомлення про своє весілля.

У виданні зазначають, що пара познайомилася ще у 2019 році. Цього літа їх бачили разом на фестивалях у Редінгу та Лідсі, де Дель Рей була хедлайнеркою, а також у Лондоні.

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Теги:
Світ
музика
США
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