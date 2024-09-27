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Назва "Іллічівськ" - ***ня": суд ухвалив рішення щодо лайки Соловій на фестивалі в Чорноморську

Дар'я Тарасова
27 вересня, 2024 п'ятниця
14:27
Культура

Іллічівський суд виправдав співачку Христину Соловій, звинувачену в дрібному хуліганстві за лайку зі сцени фестивалю "Виделкаfest" у Чорноморську наприкінці липня

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Про це вона повідомила в instagram.

27 вересня відбулося судове засідання у справі Христини Соловій. Іллічівський суд не знайшов складу злочину в нецензурній лайці співачки на фестивалі в Чорноморську 26 липня.

"Іллічівський суд виправдав мене, що немає складу злочину в тому, що Ілліч — х**ня", - повідомила співачка.

Їй інкримінували дрібне хуліганство та "нецензурну лайку в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян". 

На засіданні суду Соловій заявила, що прийшла на слухання "не стільки захистити свою честь, як захистити честь нашої держави, незалежність якої відновлена у 1991 році після 70 років злочинного режиму, який встановив злочинець Ілліч Лєнін".

"Ті, хто подали проти мене позов, намагаються глорифікувати комуністичну ідеологію. Ілліч Ленін був лідером комуністичного режиму, який за законом України визнано злочинним. Ім'я Ілліча для всього світу є стійким символом та пропагандою комуністичного терору, спадкоємцем якого себе гордо вважає сучасна Росія, яка вже 10 років веде проти нас геноцидну війну", - сказала артистка.

Вона наголосила, що не висловлювала неповагу до мешканців міста, як це було зазначено в адмінпротоколі.

"26 липня 2024 року на фестивалі у Чорноморську я виконала українську народну пісню про любов дівчини до козака. Пісню "Чорноморець", яку я присвятила мешканцям міста Чорноморськ, що з мого боку є проявом солідарності та поваги до мешканців. Консолідації думки щодо мудрого рішення громади з вибором нової назви міста", - додала Соловій.

У постанові Іллічівського суду наголошується, що провадження не може бути розпочатим, а натомість має бути закритим через відсутність події і складу адмінправопорушення.

Суддя Юрій Тюмін уточнив, що Соловій не могла передбачити, що може бути притягнута до відповідальності за одне нецензурне слово, сказане зі сцени стосовно колишньої комуністичної назви міста, "адже в сучасному суспільстві викликають захоплення та активно тиражуються ЗМІ випадки скандування стадіоном нецензурного куплету про президента країни-агресора, а нецензурний вислів про ворожий корабель набув значення загальнодержавного девізу". 

Постанова може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом десяти днів з дня її винесення.

У п'ятницю, 26 липня, співачка стала однією з учасниць фестивалю "Виделкаfest". Спілкуючись із глядачами, артистка запитала, чи подобається їм стара назва, а потім прокоментувала колишню назву "Іллічівськ" сама: "Повна х**ня".

Інцидент потрапив на відео, і в соцмережах частина користувачів розкритикувала Соловій за грубу лексику. Разом із тим інші подякували артистці за те, що привернула увагу до важливості декомунізації.

Пізніше організатори фестивалю перепросили за слова Христини Соловій.

Як розповів культурний менеджер фестивалю "Виделкаfest" Сергій Гнезділов, після виступу 26 липня Христини Соловій у Чорноморську кілька місцевих жителів написали заяву до поліції за порушення громадського порядку, за використання обсценної лексики в публічних місцях.

Теги:
музика
Шоу-бізнес
Одещина
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