Новий трейлер "Дедпул і Росомаха" натякнув на появу у фільмі давнього ворога Логана

Про це інформує Deadline.

У п'ятницю, 28 червня, актор Раян Рейнольдс, який зіграє роль Дедпула у новому фільмі "Дедпул і Росомаха" опублікував на своєму каналі в YouTube трейлер, який натякає на появу у стрічці ще одного злодія - давнього ворога Логана Саблезуба.

Саблезуб у виконанні Тайлера Мейна з'явився у фільмі "Люди Ікс" 2000 року, коли боровся з Росомахою у засніженому лісі.

У трейлері Дедпул дає кілька порад, витягуючи мечі з тіла Росомахи, яке швидко зцілюється. А наприкінці трейлера Росомаха та Саблезуб кидаються назустріч один одному.

Наприкінці вересня 2022 року Г'ю Джекман у жартівливому ролику повідомив, що повернеться до ролі мутанта Росомахи. Він почав активно тренуватись, щоб знову мати вигляд супергероя. Актор неодноразово нарощував обʼємні мʼязи для ролі мутанта Росомахи. Він зізнавався, чи вдавався до стероїдів, щоб допомогти собі набути потрібної форми.

Джекман показував тренування, які допомагають триматися в гарній фізичній формі. Але самим лише спортом австралійський актор не обмежується. Він зізнався, що зʼїдає понад 8000 калорій щодня, і показав, з чого саме складається його раціон. Роль Росомахи вимагає від Гʼю не лише фізичної сили, вона пошкодила його голос. Раніше зірка кіно розповідав, що гарчання та крики вплинули на його звʼязки, тож йому довелось багато працювати з викладачем вокалу, щоб відновити голос.

Новий трейлер фільму "Дедпул і Росомаха" побив рекорд всесвіту Marvel.

"Дедпул і Росомаха" став першим фільмом про Дедпула, створеним після того, як студія Disney придбала Fox. Тому це буде перший фільм Disney з рейтингом R - Restricted - підлітки до 17 років допускаються до перегляду тільки в супроводі одного з батьків або законного представника.

Продюсер і виконавець однієї з головних ролей у фільмі "Дедпул і Росомаха" Раян Рейнольдс прокоментував чутки про те, що в стрічці знялася попзірка Тейлор Свіфт.