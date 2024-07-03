Організатори Євробачення запросили дискваліфікованого Йоста Кляйна з Нідерландів на конкурс 2025 року

Про це пише нідерландське видання AD.nl.

Голова Європейської мовної спілки (ЄМС), що є організатором пісенного конкурсу "Євробачення", Жан Філіп де Тендер в інтерв'ю шведській радіостанції P4 повідомив, що цьогорічного представника Нідерландів, співака Йоста Кляйна раді бачити на конкурсі в майбутньому. Його допустять до участі, якщо він дотримуватиметься правил, які стосуються всіх учасників.

"Я думаю, що мовник Avrotros вирішує, кого з кандидатів відправити на Євробачення. Якщо його участь відповідатиме правилам, я не бачу причин, чому він повинен бути виключений", - зазначив де Тендер.

Минулого тижня Кляйн натякнув на нову спробу взяти участь у Євробаченні у 2025 році. Проте невідомо, чи погодиться на це нідерландський мовник Avrotros. Телерадіомовник хоче, що Європейська мовна спілка внесла структурні зміни. За словами де Тендера, усі країни мають ухвалити рішення про участь у конкурсі в 2025 році до кінця вересня.

Голова ЄМС уточнив, що оновленні правила Євробачення мають бути зрозумілими для всіх.

"Коли пісенний конкурс "Євробачення" починався сімдесят років тому, правила складалися лише з однієї сторінки. Зараз це сотні сторінок. Ми хочемо переконатися, що всі їх розуміють, що вони легкодоступні, а також, що ми пояснюємо їх усім зрозуміло", - додав де Тендер.

Скандали під час Євробачення-2024 у Мальме

На початку червня нідерландський мовник AVROTROS звернувся до ЄМС із проханням розслідувати тиск на артистів під час Євробачення-2024. Мовник підтвердив, що Європейська мовна спілка розпочала власне незалежне розслідування інциденту та запропонувала країнам-учасницям долучитися до нього. AVROTROS також отримав запит на участь у розслідуванні від ЄМС та погодився, але з певними застереженнями.

У червні також стало відомо, що Європейська мовна спілка отримала 13 скарг від представників різних країн про небезпечну атмосферу під час Євробачення-2024, спричинену участю Ізраїлю, дискваліфікацією Нідерландів та пропалестинськими протестами, та ініціювала власне розслідування.