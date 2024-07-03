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Організатори Євробачення запросили дискваліфікованого Йоста Кляйна з Нідерландів на конкурс 2025 року

3 липня, 2024 середа
11:35
Культура Йост Кляйн, представник Нідерландів на Євробаченні-2024

Голова Європейської мовної спілки Жан Філіп де Тендер заявив, що дискваліфікація Йоста Кляйна на Євробаченні-2024 – не привід відмовляти йому в участі наступного року

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Про це пише нідерландське видання AD.nl.

Голова Європейської мовної спілки (ЄМС), що є організатором пісенного конкурсу "Євробачення", Жан Філіп де Тендер в інтерв'ю шведській радіостанції P4 повідомив, що цьогорічного представника Нідерландів, співака Йоста Кляйна раді бачити на конкурсі в майбутньому. Його допустять до участі, якщо він дотримуватиметься правил, які стосуються всіх учасників.

"Я думаю, що мовник Avrotros вирішує, кого з кандидатів відправити на Євробачення. Якщо його участь відповідатиме правилам, я не бачу причин, чому він повинен бути виключений", - зазначив де Тендер. 

Минулого тижня Кляйн натякнув на нову спробу взяти участь у Євробаченні у 2025 році. Проте невідомо, чи погодиться на це нідерландський мовник Avrotros. Телерадіомовник хоче, що Європейська мовна спілка внесла структурні зміни. За словами де Тендера, усі країни мають ухвалити рішення про участь у конкурсі в 2025 році до кінця вересня.

Голова ЄМС уточнив, що оновленні правила Євробачення мають бути зрозумілими для всіх.

"Коли пісенний конкурс "Євробачення" починався сімдесят років тому, правила складалися лише з однієї сторінки. Зараз це сотні сторінок. Ми хочемо переконатися, що всі їх розуміють, що вони легкодоступні, а також, що ми пояснюємо їх усім зрозуміло", - додав де Тендер.

Скандали під час Євробачення-2024 у Мальме

На початку червня нідерландський мовник AVROTROS звернувся до ЄМС із проханням розслідувати тиск на артистів під час Євробачення-2024. Мовник підтвердив, що Європейська мовна спілка розпочала власне незалежне розслідування інциденту та запропонувала країнам-учасницям долучитися до нього. AVROTROS також отримав запит на участь у розслідуванні від ЄМС та погодився, але з певними застереженнями. 

У червні також стало відомо, що Європейська мовна спілка отримала 13 скарг від представників різних країн про небезпечну атмосферу під час Євробачення-2024, спричинену участю Ізраїлю, дискваліфікацією Нідерландів та пропалестинськими протестами, та ініціювала власне розслідування.

Раніше представники Литви, Ірландії та Норвегії назвали небезпечною атмосферу на пісенному конкурсі в "бульбашці делегацій", куди допускалися лише артисти, їхні команди та співробітники Євробачення. Учасники пісенного конкурсу від Норвегії - артисти з гурту Gåte повідомили норвезькому виданню Aftenposten, що вони навіть розглядали можливість відмовитися від участі незадовго до гранд-фіналу.

Мовник Великої Британії отримав скарги, які стосувалися напруги навколо Євробачення-2024 через участь Ізраїлю, пропалестинські протести та дискваліфікацію представника Нідерландів.

Прохід представниці Ізраїлю до фіналу викликав протести 12 тис. пропалестинських активістів біля місця проведення конкурсу. За кілька годин до шоу в Мальме тисячі пропалестинських й антиізраїльських протестувальників вимагали заборонити Ізраїлю брати участь в Євробаченні та закликали припинити вогонь у Газі.

"Інцидент" на Євробаченні-2024 з представником Нідерландів Йостом Кляйном

Нідерландський музикант Йост Кляйн був виключений з Євробачення-2024 через "інцидент", що стався після другого півфіналу 9 травня, за участі однієї з учасниць продюсерської команди конкурсу. Подробиці цього інциденту викликають розбіжності між організаторами музичного заходу та нідерландським мовником Avrotros.

У своїй заяві нідерландська радіо- й телевізійна компанія, що входить до Системи громадського мовлення Нідерландів, розповіла, що під час виступу 9 травня, попри домовленості, Йоста Кляйна зняли на відео, тільки-но він зійшов зі сцени та поспішав до грін-руму. 

"Йост неодноразово вказував, що не хоче, щоб його знімали. Цю вимогу не врахували. Це призвело до того, що він зробив загрозливий рух у бік камери. Йост не торкався операторки. Про цей інцидент повідомили, після чого Європейська спілка радіомовлення і телебачення та поліція розпочали розслідування", - йдеться у повідомленні. 

У Avrotros також заявили, що шоковані рішенням Європейської мовної спілки та вважають його непропорційним.

Натомість у своїй заяві Європейська мовна спілка наголосила, що версія подій мовника Avrotros, яка широко поширювалася в соціальних мережах, не відповідає свідченням очевидців, якими вони поділилися з організаторами та шведською поліцією. У EBU додали, що рішення виключити нідерландця було підтримано керівним органом конкурсу та одноголосно підтримано виконавчою радою EBU "після ретельного внутрішнього розслідування".

Наприкінці травня Йост Кляйн звернувся до прокуратури Швеції з проханням провести додаткові допити в поліції.

Теги:
Євробачення
музика
Нідерланди
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