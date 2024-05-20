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Представник Нідерландів Йост Кляйн вперше після Євробачення-2024 прокоментував інцидент на шоу

20 травня, 2024 понедiлок
17:15
Культура Йост Кляйн, представник Нідерландів на Євробаченні-2024

Нідерландський співак Йост Кляйн уперше після скандалу на Євробаченні-2024, унаслідок якого його дискваліфікували з фіналу, вийшов на сцену та поспілкувався з фанами

Зміст

Про це пише місцеве видання AD.

Протягом тижня після завершення пісенного конкурсу в Мальме, з якого внаслідок інциденту представника Нідерландів Йоста Кляйна дискваліфікували, співак не зʼявлявся на публіці та не коментував скандал. У неділю ввечері, 19 травня, як і планувалося, він став хедлайнером фестивалю Freshtival в Енсхеде, Нідерланди. Це був перший виступ співака після інциденту на Євробаченні-2024, який спричинив початок розслідування у Швеції.

Свій виступ він почав піснею Europapa, з якою мав брати участь у гранд-фіналі Євробачення-2024. 

Участь у Євробаченні принесла музикант неабияку популярність за кордоном. Йост Кляйн став найпопулярнішим артистом цьогорічного пісенного конкурсу. Він посів перше місце за кількістю щомісячних слухачів на Spotify: понад 9 млн слухачів щомісяця та 72 млн прослуховувань пісні Europapa, що є абсолютним рекордом серед всіх учасників цьогорічного пісенного конкурсу.

"Тепер я міжнародний артист. Я роблю все можливе", - пожартував він зі сцени після виконання пісні Dream Big. 

Темою шоу стало кохання. Він кілька разів звертався до публіки між піснями й дякував за велику підтримку. 

"Дякую за вашу любов. Якби у світі було трохи більше любові, ми всі могли б бути там, розумієте? Я трохи перевантажений, але мені подобається цей менталітет", - звернувся він Кляйн до відвідувачів фестивалю.

Він не хотів коментувати інцидент з фотографкою на Євробаченні, що став причиною дискваліфікації. Але Кляйна під час фестивалю постійно дуже близько знімав оператор зі знаком питання на спині. Тому співаку довелося висловитися. Він оголосив, що повідомить "надзвичайну новину" в сторіс в Instagram.

"Усі очікують, що я скажу якусь дурницю. Але я вас усіх просто люблю. Мене звати Кляйн, але ви не зможете мене зламати!", - вигукнув він зі сцени.

Він також пожартував, що танці шанувальників під сценою на фестивалі були "більш запальними, ніж багато статей" про нього.

Згодом у сторіс він написав: "Любов завжди перемагає".

Фото: скриншот зі сторіс в instagram

 

"Інцидент" на Євробаченні-2024 з представником Нідерландів Йостом Кляйном

Нідерландський музикант Йост Кляйн був виключений з Євробачення-2024 через "інцидент", що стався після другого півфіналу 9 травня, за участі однієї з учасниць продюсерської команди конкурсу. Подробиці цього інциденту викликають розбіжності між організаторами музичного заходу та нідерландським мовником Avrotros.

У своїй заяві нідерландська радіо- й телевізійна компанія, що входить до Системи громадського мовлення Нідерландів, розповіла, що під час виступу 9 травня, попри домовленості, Йоста Кляйна зняли на відео, тільки-но він зійшов зі сцени та поспішав до грін-руму. 

"Йост неодноразово вказував, що не хоче, щоб його знімали. Цю вимогу не врахували. Це призвело до того, що він зробив загрозливий рух у бік камери. Йост не торкався операторки. Про цей інцидент повідомили, після чого Європейська спілка радіомовлення і телебачення та поліція розпочали розслідування", - йдеться у повідомленні. 

У Avrotros також заявили, що шоковані рішенням Європейської мовної спілки та вважають його непропорційним.

Натомість у своїй заяві Європейська мовна спілка наголосила, що версія подій мовника Avrotros, яка широко поширювалася в соціальних мережах, не відповідає свідченням очевидців, якими вони поділилися з організаторами та шведською поліцією. У EBU додали, що рішення виключити нідерландця було підтримано керівним органом конкурсу та одноголосно підтримано виконавчою радою EBU "після ретельного внутрішнього розслідування".

13 травня повідомлялося, що представник Нідерландів на пісенному конкурсі в Мальме залишив Швецію, попри те, що там проти нього триває розслідування.

Інцидент навколо представника Нідерландів став додатковим викликом для конкурсу, який і без того мав ризики через участь Ізраїлю. Йост Кляйн і ізраїльська співачка Еден Голан виступали у другому півфіналі в четвер. Прохід представниці Ізраїлю до фіналу викликав протести 12 тис. пропалестинських активістів біля місця проведення конкурсу. За кілька годин до шоу в Мальме тисячі пропалестинських й антиізраїльських протестувальників вимагали заборонити Ізраїлю брати участь в Євробаченні та закликали припинити вогонь у Газі.

Теги:
Євробачення
музика
Шоу-бізнес
скандал
Нідерланди
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