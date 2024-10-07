СБУ відкрила провадження проти режисерки фільму "Росіяни на війні" Трофімової

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Він нагадав, що Трофімова разом з російськими військовими незаконно перетинала державний кордон України, вела зйомки та випустила фільм, у якому "російських окупантів подають із людським обличчям".

Трофімова проживає в Канаді й зняла матеріал за кошти платників податків Канади. Минулого тижня парламентський комітет Канади з питань нацбезпеки визнав, що держава не може фінансувати такі фільми, а також обговорили загрози, які несе російська дезінформація. Вдячний за реакцію, але хочеться досягти жорсткішого покарання за порушення українського закону. І саме Україна має першою порушити справу Трофімової", - написав Юрчишин.

Він опублікував документ, у якому СБУ поінформувала його про відкриття провадження проти Трофімової за ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування та визнання правомірною російської агресії).

Що відомо про стрічку "Росіяни на війні"

У позаконкурсній програмі Венеційського кінофестивалю на початку вересня показали документальний фільм росіянки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні" (Russians at war), яким вона, як стверджувала, хоче показати світу, що російські військові, "не звірі, а звичайні люди".

Цей фільм також був заявлений у програмі Міжнародного кінофестивалю в Торонто (TIFF). Генконсул України в Торонто Олег Ніколенко та посолка України в Канаді Юлія Ковалів виступили з різкою критикою TIFF за намір показати пропагандистську стрічку.

Згодом зʼявилася петиція із закликом скасувати показ пропагандистського фільму Russians at war на кінофестивалі у Торонто.

12 вересня TIFF відмовився скасовувати покази російської пропагандистської стрічки "Росіяни на війні". Представники фестивалю зазначили, що оскільки цей фільм є канадсько-французькою копродукцією і фінансувався канадськими агентствами, його не можна вважати російською пропагандою. Пізніше того ж дня TIFF оголосив, що "змушений призупинити" покази фільму "Росіяни на війні", заплановані раніше на 13, 14 та 15 вересня, через загрози для роботи фестивалю та громадської безпеки.

Кілька днів по тому Мінкультури внесло режисерку Анастасію Трофімову, яка зняла пропагандистську документалку "Росіяни на війні" (Russians at War), до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Анастасія Трофімова називає себе російсько-канадською режисеркою. Вона також є колишньою працівницею каналу Russia Today. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Трофімова працювала продюсеркою новин на канадській телерадіокомпанії CBC і разом з московською кореспонденткою СВС та оператором перебувала в російському Ростові-на-Дону.

Матеріали для фільму Трофімова знімала, зокрема, на тимчасово окупованій Луганщині, куди потрапила з Москви, без дозволу України. Упродовж семи місяців вона знімала російський батальйон, перебуваючи на фронті разом із військовими, які вдерлися на територію України. Режисерка стверджувала, що потрапила туди завдяки російському військовому на ім'я Ілля, начебто родом із Луганська, який погодився взяти її до свого батальйону в Луганську без військового дозволу.