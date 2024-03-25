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Співачка з України Анна Асті задонатила $10 тис. жертвам теракту в "Крокус Сіті Холі"

25 березня, 2024 понедiлок
17:12
Культура На фото: Анна Асті з самоварами в Росії

Уродженка Черкас Анна Асті, яка будує карʼєру в РФ та мовчить про війну в Україні, перевела на допомогу сім'ям загиблих та постраждалих у Москві понад $10 тис.

Про це вона повідомила у своєму телеграм-каналі.

Уродженка України, співачка Анна Дзюба, більш відома як Анна Асті, перерахувала через свій фонд "Фенікс" 1 млн рублів (понад $10 тис.) у "Російський Червоний Хрест" на допомогу сім'ям загиблих та постраждалих під час теракту в ТЦ "Крокус Сіті Хол" у Москві. 

"Відбулася страшна трагедія, і ми розуміємо, як важливо надати підтримку тим, кого торкнулося", - написала вона.

Артистка, яка за понад 2 роки повномасштабної війни Росії в Україні жодного разу не висловилася на підтримку батьківщини та не надавала допомогу українцям, закликала своїх шанувальників також донатити на підтримку постраждалих у теракті росіян.

"Пам'ятайте, що добро завжди перемагає зло. А добрі справи починаються із нас самих", - додала Анна Асті.

Примітно, що останнім часом співачці з України скасовують концерти у містах Росії. Уже зникли з продажу квитки на концерти у Нижньому  Новгороді, Волгограді, Саратові, Краснодарі й Тольятті. Зазначається, що це сталося через скандал із "голою вечіркою". 

Раніше повідомлялося, що через участь у "голій вечірці" Анні Асті для збереження російського громадянства висунули вимогу відмовитися від українського громадянства з публічним висвітленням у ЗМІ та висловити публічно підтримку війни. 

  • Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті Хол" під Москвою 22 березня, невідомі у камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про понад 130 загиблих та велику кількість постраждалих. ФСБ каже, що нібито затримала підозрюваних. 
  • У Головному управлінні розвідки переконані, що стрілянина в московському ТРЦ "Крокус" - це свідома провокація режиму Путіна, а у МЗС заявили, що світ має рішуче відкинути брехливі російські звинувачення у нібито причетності України. Причетність України відкинув і Білий дім. 
  • 23 березня Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно" аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Підмосков'ї. 
Теги:
Росія
Шоу-бізнес
теракт
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