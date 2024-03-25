Співачка з України Анна Асті задонатила $10 тис. жертвам теракту в "Крокус Сіті Холі"
Уродженка Черкас Анна Асті, яка будує карʼєру в РФ та мовчить про війну в Україні, перевела на допомогу сім'ям загиблих та постраждалих у Москві понад $10 тис.
Про це вона повідомила у своєму телеграм-каналі.
Уродженка України, співачка Анна Дзюба, більш відома як Анна Асті, перерахувала через свій фонд "Фенікс" 1 млн рублів (понад $10 тис.) у "Російський Червоний Хрест" на допомогу сім'ям загиблих та постраждалих під час теракту в ТЦ "Крокус Сіті Хол" у Москві.
"Відбулася страшна трагедія, і ми розуміємо, як важливо надати підтримку тим, кого торкнулося", - написала вона.
Артистка, яка за понад 2 роки повномасштабної війни Росії в Україні жодного разу не висловилася на підтримку батьківщини та не надавала допомогу українцям, закликала своїх шанувальників також донатити на підтримку постраждалих у теракті росіян.
"Пам'ятайте, що добро завжди перемагає зло. А добрі справи починаються із нас самих", - додала Анна Асті.
Примітно, що останнім часом співачці з України скасовують концерти у містах Росії. Уже зникли з продажу квитки на концерти у Нижньому Новгороді, Волгограді, Саратові, Краснодарі й Тольятті. Зазначається, що це сталося через скандал із "голою вечіркою".
Раніше повідомлялося, що через участь у "голій вечірці" Анні Асті для збереження російського громадянства висунули вимогу відмовитися від українського громадянства з публічним висвітленням у ЗМІ та висловити публічно підтримку війни.
- Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті Хол" під Москвою 22 березня, невідомі у камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про понад 130 загиблих та велику кількість постраждалих. ФСБ каже, що нібито затримала підозрюваних.
- У Головному управлінні розвідки переконані, що стрілянина в московському ТРЦ "Крокус" - це свідома провокація режиму Путіна, а у МЗС заявили, що світ має рішуче відкинути брехливі російські звинувачення у нібито причетності України. Причетність України відкинув і Білий дім.
- 23 березня Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно" аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Підмосков'ї.
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