Співачка з України Анна Асті задонатила $10 тис. жертвам теракту в "Крокус Сіті Холі"

Про це вона повідомила у своєму телеграм-каналі.

Уродженка України, співачка Анна Дзюба, більш відома як Анна Асті, перерахувала через свій фонд "Фенікс" 1 млн рублів (понад $10 тис.) у "Російський Червоний Хрест" на допомогу сім'ям загиблих та постраждалих під час теракту в ТЦ "Крокус Сіті Хол" у Москві.

"Відбулася страшна трагедія, і ми розуміємо, як важливо надати підтримку тим, кого торкнулося", - написала вона.

Артистка, яка за понад 2 роки повномасштабної війни Росії в Україні жодного разу не висловилася на підтримку батьківщини та не надавала допомогу українцям, закликала своїх шанувальників також донатити на підтримку постраждалих у теракті росіян.

"Пам'ятайте, що добро завжди перемагає зло. А добрі справи починаються із нас самих", - додала Анна Асті.

Примітно, що останнім часом співачці з України скасовують концерти у містах Росії. Уже зникли з продажу квитки на концерти у Нижньому Новгороді, Волгограді, Саратові, Краснодарі й Тольятті. Зазначається, що це сталося через скандал із "голою вечіркою".

Раніше повідомлялося, що через участь у "голій вечірці" Анні Асті для збереження російського громадянства висунули вимогу відмовитися від українського громадянства з публічним висвітленням у ЗМІ та висловити публічно підтримку війни.