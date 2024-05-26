Стрічка "Анора" про російських олігархів та ескортницю отримала Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю. Кого ще відзначили

Про це йдеться на сайті фестивалю.

Церемонія нагородження відбулася 25 травня. Переможців визначало журі з дев'яти членів на чолі з Ґретою Ґервіґ, режисеркою фільму "Барбі".

Фільм "Анора", який став переможцем цьогорічного Каннського кінофестивалю, називають комедійною драмою. За сюжетом стриптизерка з Брукліну вийшла заміж за сина російського олігарха. Однак батьки чоловіка були категорично проти цього шлюбу та приїхали до Нью-Йорка, щоб розлучити пару.

Головну роль у фільмі зіграла американська акторка Майкі Медісон. Роль сина російського олігарха виконав російський актор Юрій Борисов, який раніше грав у російському пропагандистському фільмі "Калашников", що знімався в тимчасово окупованому Криму.

Бейкер отримав приз разом із зіркою свого фільму Майкі Медісоном, яка була присутня в залі під час церемонії, передає Associated Press.

"Це, буквально, було моєю єдиною метою як режисера протягом останніх 30 років, тому я не дуже впевнений, що робитиму з рештою свого життя", - сміючись, зазначив Бейкер.

Ґервіґ похвалила "Анору" за відчуття класичного кіно, зазначивши, що фільм схожий на стрічку Ернста Любича чи Говарда Гоукса, яка веде у несподіваних напрямках.

Гран-прі фестивалю отримала стрічка індійської режисерки Паял Кападії "Все, що уявляємо як світло", яка розповідає про сестринські стосунки в сучасному Мумбаї.

Фільм Кападії став першим індійським фільмом у конкурсній програмі Канн за останні 30 років.



Іранський кінорежисер Мохаммад Расулоф, який утік від в’язниці й покарання батогами на батьківщині, отримав спеціальний приз журі на Каннському кінофестивалі за свою роботу "Насіння священного інжиру".

Відзнаку від журі дали французькому фільму "Емілія Перез" режисера Жака Одіара.

Найкращим режисером став португалець Мігель Гомеш за фільм "Гранд-тур".

Нагороду за найкращу жіночу роль присудили Зої Салдані, Селені Гомес і Карлі Софії Гаскон, які зіграли у стрічці "Емілія Перез".

Приз за найкращу чоловічу роль - Джессі Племонсу, який виконав роль у "Різновиди доброти".

Також переможцями 77-го Каннського кінофестивалю стали:

"Субстанції" режисерки Каролі Фаржеа за найкращий сценарій ;

; "Насіння священного інжиру" Мохаммада Расулофа - в особливій відзнаці від журі ;

; "Чорний пес" Гуань Ху - у програмі "Особливий погляд";

"Чоловік, який не міг мовчати" Небойша Слієпчевіча, який отримав "Золоту пальмову гілку" серед короткометражних фільмів;

"Арманд" Хальфдана Ульмана Тьонделя - у номінації "Золота камера".