Суд призначив дату розгляду справи репера Diddy за звинуваченнями в сексуальній експлуатації й торгівлі людьми

Про це повідомляє Reuters.

Під час судового слухання 10 жовтня окружний суддя США Арун Субраманіан визначив, що суд над американським репером Шоном Diddy Комбз розпочнеться 5 травня. Прокурорка Емілі Джонсон заявила на слуханні, яке пройшло в четвер у Нью-Йорку, що аргументи обвинувачення в суді триватимуть щонайменше три тижні. За словами адвоката Комбза Марак Агніфіло, захист репера триватиме близько тижня.

На слуханні адвокат Комбза висловив занепокоєння щодо того, що він назвав неправомірним витоком інформації у справі. Прокурорка Емілі Джонсон назвала позов безпідставним.

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17 вересня Комбз не визнав себе винним за трьома пунктами обвинувачення. Йому інкримінували використання власної бізнес-імперії, зокрема звукозаписного лейбла Bad Boy Entertainment, для перевезення жінок і чоловіків через межі штату для участі в його сексуальних виставах Freak Offs, що відбувалися після його знаменитих "білих вечірок".

Реперу та продюсеру загрожує довічне ув'язнення та щонайменше 15 років ув'язнення, якщо його визнають винним за трьома пунктами звинувачення: змова з метою рекету, секс-торгівля та транспортування з метою залучення до проституції.

Прокурори заявили, що Комбз спокушав жінок, даючи їм такі наркотики, як кетамін і екстазі, фінансову підтримку або обіцянки підтримки кар'єри чи романтичних стосунків. Потім Комбз використовував таємні записи статевих актів як заставу для гарантії, що жінки будуть мовчати, і іноді демонстрував зброю, щоб залякати жертв і свідків насильства, заявили прокурори.

В обвинувальному висновку не містилося звинувачень у тому, що сам Комбз безпосередньо вступав у сексуальні контакти з жінками, хоча його звинувачували у фізичному насильстві над ними. Адвокат назвав сексуальні дії, описані прокурорами, такими, що відбувалися за згодою.

Що відомо про справу Шона Diddy Комбза

У вересні Шона Комбза заарештували за звинуваченнями в торгівлі людьми в сексуальних цілях і рекеті. Репер влаштовував розкішні "білі вечірки", на які запрошував зірок першого ешелону та ЗМІ для висвітлення події. Проте ближче до ночі репер оголошував, що "дітям час спати", і починалася неофіційна частина вечора, яку сам Комбз називав Freak Offs (словник американського сленгу визначає Freak Offs як "мастурбувати" або "займатися нестримним або нетрадиційним сексом"). Під час Freak Offs відбувалися не просто оргії, а, як повідомляється в судових документах, мали місце зґвалтування, насильство та примус, зокрема і неповнолітніх.

Адвокат Тоні Базбі заявив, що понад 100 імовірних жертв подадуть позов проти репера Шона Diddy Комбза за звинуваченнями в сексуальних домаганнях, зґвалтуванні та сексуальній експлуатації. Найменшій жертві 9 років.

Джастін Бібер є однією з імовірних жертв Diddy. Коли йому було 15 років, він проводив багато часу з музичним продюсером, а також неповнолітнім відвідував "білі вечірки". Аналізуючи після арешту Diddy творчість Бібера, фанати знайшли чимало відсилань до подій того часу. Нещодавно Бібер зізнався, що мав важку наркотичну залежність. Коментуючи арешт репера, музикант назвав скандал за участі Diddy абсолютно огидним. За словами джерел, Бібер перебуває у "психологічно важкому стані".

У жовтні команда юристів Шона Комбза звинуватила уряд США в організації наклепницької кампанії шляхом змови зі ЗМІ з метою підірвати справедливий суд. У детальному документі адвокати просять розглянути відповідні засоби правового захисту, зокрема, і потенційне відведення свідків або зняття всіх звинувачень у його обвинувальному висновку.