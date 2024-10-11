Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Суд призначив дату розгляду справи репера Diddy за звинуваченнями в сексуальній експлуатації й торгівлі людьми

Суд призначив дату розгляду справи репера Diddy за звинуваченнями в сексуальній експлуатації й торгівлі людьми

Дар'я Тарасова
11 жовтня, 2024 п'ятниця
11:19
Культура На фото: Репер Diddy

Американський музичний продюсер Шон Diddy Комбз постане перед судом за федеральними звинуваченнями в секс-торгівлі та рекеті 5 травня 2025 року

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Під час судового слухання 10 жовтня окружний суддя США Арун Субраманіан визначив, що суд над американським репером Шоном Diddy Комбз розпочнеться 5 травня. Прокурорка Емілі Джонсон заявила на слуханні, яке пройшло в четвер у Нью-Йорку, що аргументи обвинувачення в суді триватимуть щонайменше три тижні. За словами  адвоката Комбза Марак Агніфіло, захист репера триватиме близько тижня.

На слуханні адвокат Комбза висловив занепокоєння щодо того, що він назвав неправомірним витоком інформації у справі. Прокурорка Емілі Джонсон назвала позов безпідставним.

Читайте також: Оргії на "білих вечірках", торгівля людьми та секс-експлуатація: справа репера Diddy та до чого тут американські зірки

17 вересня Комбз не визнав себе винним за трьома пунктами обвинувачення. Йому інкримінували використання власної бізнес-імперії, зокрема звукозаписного лейбла Bad Boy Entertainment, для перевезення жінок і чоловіків через межі штату для участі в його сексуальних виставах Freak Offs, що відбувалися після його знаменитих "білих вечірок".

Реперу та продюсеру загрожує довічне ув'язнення та щонайменше 15 років ув'язнення, якщо його визнають винним за трьома пунктами звинувачення: змова з метою рекету, секс-торгівля та транспортування з метою залучення до проституції.

Прокурори заявили, що Комбз спокушав жінок, даючи їм такі наркотики, як кетамін і екстазі, фінансову підтримку або обіцянки підтримки кар'єри чи романтичних стосунків. Потім Комбз використовував таємні записи статевих актів як заставу для гарантії, що жінки будуть мовчати, і іноді демонстрував зброю, щоб залякати жертв і свідків насильства, заявили прокурори.

В обвинувальному висновку не містилося звинувачень у тому, що сам Комбз безпосередньо вступав у сексуальні контакти з жінками, хоча його звинувачували у фізичному насильстві над ними. Адвокат назвав сексуальні дії, описані прокурорами, такими, що відбувалися за згодою.

Що відомо про справу Шона Diddy Комбза

У вересні Шона Комбза заарештували за звинуваченнями в торгівлі людьми в сексуальних цілях і рекеті. Репер влаштовував розкішні "білі вечірки", на які запрошував зірок першого ешелону та ЗМІ для висвітлення події. Проте ближче до ночі репер оголошував, що "дітям час спати", і починалася неофіційна частина вечора, яку сам Комбз називав Freak Offs (словник американського сленгу визначає Freak Offs як "мастурбувати" або "займатися нестримним або нетрадиційним сексом"). Під час Freak Offs відбувалися не просто оргії, а, як повідомляється в судових документах, мали місце зґвалтування, насильство та примус, зокрема і неповнолітніх.

Адвокат Тоні Базбі заявив, що понад 100 імовірних жертв подадуть позов проти репера Шона Diddy Комбза за звинуваченнями в сексуальних домаганнях, зґвалтуванні та сексуальній експлуатації. Найменшій жертві 9 років.

Джастін Бібер є однією з імовірних жертв Diddy. Коли йому було 15 років, він проводив багато часу з музичним продюсером, а також неповнолітнім відвідував "білі вечірки". Аналізуючи після арешту Diddy творчість Бібера, фанати знайшли чимало відсилань до подій того часу. Нещодавно Бібер зізнався, що мав важку наркотичну залежність. Коментуючи арешт репера, музикант назвав скандал за участі Diddy абсолютно огидним. За словами джерел, Бібер перебуває у "психологічно важкому стані".

У жовтні команда юристів Шона Комбза звинуватила уряд США в організації наклепницької кампанії шляхом змови зі ЗМІ з метою підірвати справедливий суд. У детальному документі адвокати просять розглянути відповідні засоби правового захисту, зокрема, і потенційне відведення свідків або зняття всіх звинувачень у його обвинувальному висновку.

Теги:
Світ
Кримінал
музика
Шоу-бізнес
скандал
секс
США
Читайте також:
Руслан Стефанчук
Автор Юлія Лаврук
10 жовтня, 2024 четвер
"Потрібно зрозуміти, хто прийде на їхнє місце": Стефанчук про заборону мобілізації до 25 років
Автор Дар'я Тарасова
11 жовтня, 2024 п'ятниця
"Якщо знадобиться, помру поруч зі своїм президентом": актор Стівен Сіґал написав лист Путіну
Автор Сергій Марченко
9 жовтня, 2024 середа
Після Вугледару. Чому звільнили Залужного?
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.04
    Купівля 41.04
    Продаж 41.48
  • EUR
    Купівля 44.92
    Продаж 45.56
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
11 жовтня
12:09
Ексклюзив
винищувач Mirage 2000
Генерал Романенко припустив, коли Україна зможе отримати французькі літаки Mirage
12:05
ЗСУ
Понад 70% поранених військових повертаються у стрій, - командувач Медичних сил Казмірчук
12:00
OPINION
На Заході хочуть "зазирнути в очі Путіну"?
11:46
Володимир Зеленський в Офісі президента (31 грудня 2023 року)
Зеленський прибув до Ватикану на зустріч з Папою Римським
11:44
електроенергія
Через бойові дії та техпорушення без світла залишаються 522 населених пунктів: ситуація в енергосистемі 11 жовтня
11:34
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 11 жовтня: скільки просять за долар та євро на чорному ринку
11:30
ппо
Сили ППО вночі та вранці 11 жовтня збили 29 з 66 "шахедів"
11:20
Вікторія Рощина
Смерть журналістки Рощиної в полоні РФ: Офіс генпрокурора розпочав провадження за статтями про воєнний злочин і умисне вбивство
11:07
СБУ затримала агента ФСБ, який коригував удари по Силах оборони в районі проведення Курської операції
11:04
Огляд
світ, міжнародний огляд
Перенесення "Рамштайну" – це невдача для України, яку хочуть зробити "арсеналом демократії". Акценти світових ЗМІ 11 жовтня
10:45
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ, військові
Ситуація критична по всій лінії фронту на сході, - начальник розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж" Назаренко
10:44
Оновлено
нічна атака "шахедів"
РФ атакує Україну "шахедами", у Києві спрацювала ППО. Ситуація вранці 11 жовтня
10:41
МЗС України
МЗС виступило із заявою через публікації в іноземних ЗМІ про готовність України до територіальних поступок РФ
10:27
Оновлено
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Атака РФ на портову інфраструктуру Одещини 9 жовтня: кількість загиблих зросла до 9
10:15
Сергій Гнезділов
Адвокат Гнезділова, який публічно оголосив про СЗЧ, подав скаргу на незаконне затримання військового
10:06
Росіяни обстріляли Торецьк на Донеччині
Під контролем ЗСУ залишається 40-50% Торецька, - МВА
10:03
"Якщо знадобиться, помру поруч зі своїм президентом": актор Стівен Сіґал написав лист Путіну
10:00
OPINION
Кровна помста Кадирова. Що це означає для російських еліт
09:59
Ексклюзив
Карта бойових дій за 2-9 жовтня
Ворог намагатиметься просуватися до логістичних шляхів ЗСУ: Згурець про штурмові дії росіян на Курщині
09:35
Оновлено
Росіяни атакували балістикою Одещину: загинули 4 людини, серед них - підліток
09:28
Оновлено
Артем Довбик (праворуч), Україна - Бельгія, Євро-2024
Україна - Грузія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
09:20
Vivat видасть книжку цьогорічної Нобелівської лауреатки з літератури Хан Канг
08:53
Військові облігації
АРМА закупить військові облігації на 2 млрд грн за арештовані кошти онлайн-казино
08:41
Китай
Посол України обмінявся з представником МЗС Китаю думками про політичне врегулювання війни з РФ
08:29
Донецька область, стела
За добу на Донеччині через ворожі атаки загинула людина, ще 4 отримали поранення
08:20
Оновлено
війна проти РФ ЗСУ
Минулої доби на фронті відбулося 169 боєзіткнень: росіяни найактивніше наступають на Лиманському напрямку
08:03
OPINION
блог Сергіяй Гузь
Щоб наші кордони не пройшли по Дніпру...
07:52
втрати окупантів
Армія РФ за добу втратила гелікоптер, 8 танків і 1140 військових
07:50
обстріл, ППО
У РФ заявили про атаку безпілотників та роботу ППО у чотирьох областях
07:33
СБУ оголосила в розшук посадовців "правоохоронних органів" на ТОТ Луганщини
07:24
шахраї, шахрайство
В Австрії російські телефонні шахраї виманюють гроші в українців, прикидаючись поліцейськими
07:15
Анонс
Георгій Судаков, Михайло Мудрик, Артем Довбик, збірна України
Україна - Грузія: де та коли дивитись матч 3-го туру Ліги націй
06:55
соцмережа Х (Твіттер)
Соцмережа X платитиме premium-користувачам за взаємодію між собою
06:44
Ліонель Мессі (ліворуч), Венесуела - Аргентина
ЧС-2026: Аргентина з Мессі сенсаційно втратила очки з Венесуелою
06:43
Світовий банк
Світовий банк створив новий фонд для підтримки України
06:35
Анонс
Михайло Мудрик і Георгій Судаков, збірна України
Ліга націй: розклад матчів і трансляцій 11 жовтня
06:31
посівна, трактор
USAID виділить $1,75 млрд для підтримки українських фермерів
06:28
Tesla авто
"Ми побудували футуристичний світ": Маск представив безпілотне роботаксі від Tesla
06:18
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
У Чорному морі чергують 2 російські ракетоносії, загальний залп - до 8 "калібрів"
06:06
В ISW оцінили вплив ударів по російських складах боєприпасів на ситуацію на фронті
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV