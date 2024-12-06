Тейлор Свіфт візьме перерву в концертній діяльності, - ЗМІ
Американська попзірка Тейлор Свіфт, яка встановила не один рекорд своїм туром Eras Tour, який завершується 8 грудня, візьме рік перерви у концертній діяльності
Про це пише Us Weekly.
Американська попспівачка Тейлор Свіфт, яка стала першою жінкою в музичній індустрії, що потрапила в рейтинг мільярдерів завдяки своїм пісням і виступам, наступного року відзначатиме своє 35-річчя. Джерела поділились, що співачка готується відзначати свій ювілей в Нью-Йорку з друзями.
"Вона любить влаштовувати незвичайні вечірки з найближчими друзями. Тейлор рада тому, що їй виповниться 35 років. Вона знає, що багато чого досягла", - зазначив інсайдер.
Свіфт планує провести Різдво зі своєю родиною та родиною свого бойфренда Тревіса Келсі. Вони хочуть розпочати новий рік на скромній і спокійній ноті.
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"Тейлор виснажена. Вона рада можливості трохи розслабитися та відпочити", - повідомило джерело.
Після свят співачка візьметься до роботи над новим альбомом. Наступний тур, хоч і менш масштабний, ніж Eras Tour, зірка планує на 2026 рік.
"У неї був такий чудовий досвід на Eras Tour. Вона справді хоче зробити це знову. Їй подобається бути з усіма своїми шанувальниками. Це надихає її", - зауважив інсайдер.
Проте конкретного плану, який би Свіфт зобов'язував до чогось, у неї нема.
"Все може змінитись. Багато залежить від того, що відбудеться наступного року з Тревісом. Вона сказала своїй команді дати їй один рік, щоб подивитися, як складеться її особисте життя", - уточнило джерело.
Колишній керівник Sony Music і СЕО Strat Americas Сет Шахнер зазначив, що Тейлор та її команда постійно роблять "стабільно відмінну попмузику", тому вона навряд змінювати свій музичний стиль. Їй не потрібно експериментувати зі своїм звучанням, щоб залишатися актуальною.
"Я не бачу, щоб вона радикально змінювала виробництво свого звучання. Реліз Тейлор Свіфт у стилі регі чи метал – малоймовірні сценарії. Вона дуже плідна артистка. Їй не потрібно винаходити себе наново", - додав Шахнер.
- Forbes оцінив статки Тейлор Свіфт у $1,6 млрд, що вона заробила своїми піснями та виступами.
- У квітні Тейлор Свіфт уперше увійшла до світового списку мільярдерів зі статками $1,1 млрд.
- Американська співачка є надзвичайно популярною та за останній рік установила кілька рекордів. Стрічка The Eras Tour про концертний тур Тейлор Свіфт стала найкасовішим фільмом-концертом в історії. Фільм зібрав у світовому прокаті $261,6 млн, таким чином посунувши попереднього рекордсмена Майкла Джексона.
- На початку року Тейлор Свіфт стала рекордсменкою серед сольних виконавців. Її ім'я найбільшу кількість тижнів значилося на вершині чарту Billboard 200. Попереднім рекордсменом був Елвіс Преслі, тож вона випередила короля рок-н-ролу.
- Фільм-концерт Тейлор Свіфт побив рекорд касових зборів ще до виходу в прокат. На початку жовтня передпродажі квитків на фільм, присвячений туру The Eras Tour, принесли $100 млн, обігнавши попереднього лідера - фільм-концерт Джастіна Бібера.
- Сам світовий тур Тейлор Свіфт Eras Tour побив рекорд та став найкасовішим в історії. Його дохід перевищив $1 млрд. Тур, який розпочався в березні 2023 року й завершиться в грудні 2024 року, заробив на сьогодні $1,04 млрд. Загалом за весь тур Тейлор Свіфт матиме 151 концерт.
- На початку грудня журнал Time оголосив "Людину року 2023". Нею стала американська співачка Тейлор Свіфт. Вона перша виконавиця, пісні якої на платформі Spotify щомісяця прослуховує 100 млн відвідувачів.
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