Тейлор Свіфт візьме перерву в концертній діяльності, - ЗМІ

Про це пише Us Weekly.

Американська попспівачка Тейлор Свіфт, яка стала першою жінкою в музичній індустрії, що потрапила в рейтинг мільярдерів завдяки своїм пісням і виступам, наступного року відзначатиме своє 35-річчя. Джерела поділились, що співачка готується відзначати свій ювілей в Нью-Йорку з друзями.

"Вона любить влаштовувати незвичайні вечірки з найближчими друзями. Тейлор рада тому, що їй виповниться 35 років. Вона знає, що багато чого досягла", - зазначив інсайдер.

Свіфт планує провести Різдво зі своєю родиною та родиною свого бойфренда Тревіса Келсі. Вони хочуть розпочати новий рік на скромній і спокійній ноті.

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"Тейлор виснажена. Вона рада можливості трохи розслабитися та відпочити", - повідомило джерело.

Після свят співачка візьметься до роботи над новим альбомом. Наступний тур, хоч і менш масштабний, ніж Eras Tour, зірка планує на 2026 рік.

"У неї був такий чудовий досвід на Eras Tour. Вона справді хоче зробити це знову. Їй подобається бути з усіма своїми шанувальниками. Це надихає її", - зауважив інсайдер.

Проте конкретного плану, який би Свіфт зобов'язував до чогось, у неї нема.

"Все може змінитись. Багато залежить від того, що відбудеться наступного року з Тревісом. Вона сказала своїй команді дати їй один рік, щоб подивитися, як складеться її особисте життя", - уточнило джерело.

Колишній керівник Sony Music і СЕО Strat Americas Сет Шахнер зазначив, що Тейлор та її команда постійно роблять "стабільно відмінну попмузику", тому вона навряд змінювати свій музичний стиль. Їй не потрібно експериментувати зі своїм звучанням, щоб залишатися актуальною.

"Я не бачу, щоб вона радикально змінювала виробництво свого звучання. Реліз Тейлор Свіфт у стилі регі чи метал – малоймовірні сценарії. Вона дуже плідна артистка. Їй не потрібно винаходити себе наново", - додав Шахнер.