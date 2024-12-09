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Головна Культура Тейлор Свіфт завершила світовий тур і встановила рекорд, продавши квитків на $2 млрд

Тейлор Свіфт завершила світовий тур і встановила рекорд, продавши квитків на $2 млрд

Дар'я Тарасова
9 грудня, 2024 понедiлок
16:52
Культура Тейлор Свіфт

Після 21 місяця гастролей американська попспівачка Тейлор Свіфт завершила свій Eras Tour, у рамках якого відіграла 149 концертів

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Про це пише The Guardian.

34-річна американська попзірка Тейлор Свіфт 8 грудня у Ванкувері відіграла останнє шоу, яке завершило її майже дворічний тур Eras Tour. Гастролі, під час яких співачка дала 149 концертів, побили рекорд. Eras Tour став найуспішнішим з комерційного погляду туром усіх часів, принісши більш ніж удвічі більше доходу, ніж попередній рекордсмен.

Компанія Taylor Swift Touring підбила підсумки і оголосила, що сума доходу від гастролей склала понад $2 млрд. Попереднім рекордсменом був Елтон Джон, тур Farewell Yellow Brick Road якого приніс музиканту $939 млн. Окрім цього, досягнути такого показника Свіфт змогла завдяки значно меншій кількості шоу. Елтон Джон під час свого туру провів 330 концертів.

Наразі нинішній тур Music of the Spheres гурту Coldplay перевалив за позначку в $1 млрд. Їхні концерти триватимуть до середини 2025 року, і музиканти зможуть конкурувати зі Свіфт.

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Eras Tour мав не тільки комерційний успіх, але й високу оцінку критиків. Свіфт виконувала пісні з усіх своїх альбомів на концертах, які тривали понад три з половиною години. Між частинами туру вона встигла створити та записати свій новий студійний альбом The Tortured Poets Department.

Квитки в середньому коштували $204. Це відносно висока ціна для концертів. Попит на квитки був настільки високим, коли вони надійшли в продаж у листопаді 2022 року, що система Ticketmaster зазнала збою. Одномоментно на сайт здійснювалося 3,5 млрд запитів.

Цифра понад $2 млрд не враховує значний прибуток, отриманий від продажу мерчу.

  • Forbes оцінив статки Тейлор Свіфт у $1,6 млрд, що вона заробила своїми піснями та виступами.
  • У квітні Тейлор Свіфт уперше увійшла до світового списку мільярдерів зі статками $1,1 млрд.
  • Американська співачка є надзвичайно популярною та за останній рік установила кілька рекордів. Стрічка The Eras Tour про концертний тур Тейлор Свіфт стала найкасовішим фільмом-концертом в історії. Фільм зібрав у світовому прокаті $261,6 млн, таким чином посунувши попереднього рекордсмена Майкла Джексона.
  • На початку року Тейлор Свіфт стала рекордсменкою серед сольних виконавців. Її ім'я найбільшу кількість тижнів значилося на вершині чарту Billboard 200. Попереднім рекордсменом був Елвіс Преслі, тож вона випередила короля рок-н-ролу.
  • Фільм-концерт Тейлор Свіфт побив рекорд касових зборів ще до виходу в прокат. На початку жовтня передпродажі квитків на фільм, присвячений туру The Eras Tour, принесли $100 млн, обігнавши попереднього лідера - фільм-концерт Джастіна Бібера.
  • Сам світовий тур Тейлор Свіфт Eras Tour побив рекорд та став найкасовішим в історії. Його дохід перевищив $1 млрд. Тур, який розпочався в березні 2023 року й завершиться в грудні 2024 року, заробив на сьогодні $1,04 млрд. Загалом за весь тур Тейлор Свіфт матиме 151 концерт.
  • На початку грудня журнал Time оголосив "Людину року 2023". Нею стала американська співачка Тейлор Свіфт. Вона перша виконавиця, пісні якої на платформі Spotify щомісяця прослуховує 100 млн відвідувачів.
     
Теги:
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музика
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