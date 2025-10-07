Трамп заявив, що засуджений за повʼязані з проституцією злочини Шон Diddy Комбз просив його про помилування

Про це пише Deadline.

У п'ятницю, 3 жовтня, американського репера та продюсера Шона Diddy Комбза засудили до чотирьох років ув'язнення. Його визнали винним за двома пунктами звинувачення у перевезенні для заняття проституцією.

Виступаючи перед журналістами в Овальному кабінеті, Трамп сказав: "Багато людей просили мене про помилування. Я називаю його Puff Daddy. Він просив мене про помилування".

Читайте також: Оргії на "білих вечірках", торгівля людьми та секс-експлуатація: справа репера Diddy та до чого тут американські зірки

Президента США запитали, чи помилує він Гіслен Максвелл, соратницю Джеффрі Епштейна. Вона відбуває термін за обвинуваченням у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. Раніше в понеділок, 6 жовтня, Верховний суд відмовився розглядати її апеляцію.

"Мені довелося б розглянути це питання", — сказав Трамп.

Він уточнив, що не розглядав ще це питання.

"Я нічого про це не знаю. Я поговорю з міністерством юстиції", - зазначив Трамп.

У липні повідомлялося, що Трамп розглядає питання про помилування Комбза. У серпневому інтерв'ю Newsmax Трампа запитали про помилування Diddy, і він відповів: "Ну, він був, по суті, мабуть, наполовину невинним. Можливо... я дуже дружив з ним, але коли я балотувався на посаду, він був дуже ворожо налаштованим, і це важко. Тож, я не знаю, це складніше".

3 жовтня американського репера Шона Diddy Комбза визнали винним в організації перевезень платних чоловічих ескортів для участі у сексуальних виступах під впливом наркотиків та засудили до 4 років і 2 місяців увʼязнення.

Що передувало

Американський репер Diddy у вересні 2024 року був заарештований за секс-торгівлю і рекет без права внесення застави. Двоє суддів відмовились надати Комбзу право на заставу, яка включала б $50 млн, а також паспорти його дітей і матері. Вони побоюються, що він залякуватиме свідків. Чоловікові висунули федеральні звинувачення в торгівлі людьми в сексуальних цілях і рекеті. Комбз не визнав себе винним.

Арешт репера відбувся приблизно через шість місяців після того, як федеральні органи влади, які проводили розслідування щодо торгівлі людьми в сексуальних цілях, провели обшуки в його будинках у Лос-Анджелесі та Маямі. Прокурори стверджували, що Комбз "зловживав, погрожував і примушував жінок та інших навколо себе виконувати свої сексуальні бажання, захищати його репутацію та приховувати його поведінку" протягом десятиліть.

На відео від 5 березня 2016 року, яке CNN оприлюднило 17 травня, Комбз, одягнений лише в білий рушник, б’є R&B-співачку Кессі в готелі, яка була його протеже та на той момент дівчиною. Кадри з відео дуже нагадують опис інциденту в готелі InterContinental в Лос-Анджелесі, описаного в позові Вентури. Згодом Diddy зізнався у побитті колишньої дівчини Кессі після оприлюднення відео нападу.

Кессі подала до суду на репера в листопаді 2023 року через "роки сексуального, фізичного та емоційного насильства". Позов спричинив інтенсивну перевірку Комбза. А протягом наступних місяців було подано ще кілька позовів, а також розпочато федеральне кримінальне розслідування щодо торгівлі людьми в сексуальних цілях, яке призвело до проведення рейдів у особняках Комбза в Лос-Анджелесі та Маямі.