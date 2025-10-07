Трамп заявив, що засуджений за повʼязані з проституцією злочини Шон Diddy Комбз просив його про помилування
Президент США Дональд Трамп повідомив, що репер Шон Diddy Комбз просив його про помилування, але він не дав жодних натяків на те, чи збирається його помилувати
Про це пише Deadline.
У п'ятницю, 3 жовтня, американського репера та продюсера Шона Diddy Комбза засудили до чотирьох років ув'язнення. Його визнали винним за двома пунктами звинувачення у перевезенні для заняття проституцією.
Виступаючи перед журналістами в Овальному кабінеті, Трамп сказав: "Багато людей просили мене про помилування. Я називаю його Puff Daddy. Він просив мене про помилування".
Читайте також: Оргії на "білих вечірках", торгівля людьми та секс-експлуатація: справа репера Diddy та до чого тут американські зірки
Президента США запитали, чи помилує він Гіслен Максвелл, соратницю Джеффрі Епштейна. Вона відбуває термін за обвинуваченням у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. Раніше в понеділок, 6 жовтня, Верховний суд відмовився розглядати її апеляцію.
"Мені довелося б розглянути це питання", — сказав Трамп.
Він уточнив, що не розглядав ще це питання.
"Я нічого про це не знаю. Я поговорю з міністерством юстиції", - зазначив Трамп.
У липні повідомлялося, що Трамп розглядає питання про помилування Комбза. У серпневому інтерв'ю Newsmax Трампа запитали про помилування Diddy, і він відповів: "Ну, він був, по суті, мабуть, наполовину невинним. Можливо... я дуже дружив з ним, але коли я балотувався на посаду, він був дуже ворожо налаштованим, і це важко. Тож, я не знаю, це складніше".
- 3 жовтня американського репера Шона Diddy Комбза визнали винним в організації перевезень платних чоловічих ескортів для участі у сексуальних виступах під впливом наркотиків та засудили до 4 років і 2 місяців увʼязнення.
Що передувало
Американський репер Diddy у вересні 2024 року був заарештований за секс-торгівлю і рекет без права внесення застави. Двоє суддів відмовились надати Комбзу право на заставу, яка включала б $50 млн, а також паспорти його дітей і матері. Вони побоюються, що він залякуватиме свідків. Чоловікові висунули федеральні звинувачення в торгівлі людьми в сексуальних цілях і рекеті. Комбз не визнав себе винним.
Арешт репера відбувся приблизно через шість місяців після того, як федеральні органи влади, які проводили розслідування щодо торгівлі людьми в сексуальних цілях, провели обшуки в його будинках у Лос-Анджелесі та Маямі. Прокурори стверджували, що Комбз "зловживав, погрожував і примушував жінок та інших навколо себе виконувати свої сексуальні бажання, захищати його репутацію та приховувати його поведінку" протягом десятиліть.
На відео від 5 березня 2016 року, яке CNN оприлюднило 17 травня, Комбз, одягнений лише в білий рушник, б’є R&B-співачку Кессі в готелі, яка була його протеже та на той момент дівчиною. Кадри з відео дуже нагадують опис інциденту в готелі InterContinental в Лос-Анджелесі, описаного в позові Вентури. Згодом Diddy зізнався у побитті колишньої дівчини Кессі після оприлюднення відео нападу.
Кессі подала до суду на репера в листопаді 2023 року через "роки сексуального, фізичного та емоційного насильства". Позов спричинив інтенсивну перевірку Комбза. А протягом наступних місяців було подано ще кілька позовів, а також розпочато федеральне кримінальне розслідування щодо торгівлі людьми в сексуальних цілях, яке призвело до проведення рейдів у особняках Комбза в Лос-Анджелесі та Маямі.
