У Великій Британії за $93 тис. продали кишеньковий годинник Черчилля

Про це інформує BBC.

Вказано, що йдеться про годинник, який Черчиллю подарував Герберт Генрі Асквіт у 1905 році. Він виготовлений з 18-каратного золота, має на собі вигравіюваний герб політика та напис на корпусі: "Вінстону з вдячністю Г. Г. Асквіт на Різдво 1905 року".

Як вказують представники аукціонного дому, вважається, що такий подарунок був визнанням "сміливого кроку" Черчилля в 1904 році, коли він перейшов на бік Ліберальної партії через розбіжності з консервативним керівництвом щодо його позиції з приводу тарифної реформи.

Зазначається, що початкова ціна годинника становила 24,6-37 тисяч доларів і в процесі торгів, які назвали "запеклою боротьбою" збільшилась майже втричі. Відтак за 93,6 тисячі доларів кишеньковий годинник перейшов до приватного колекціонера у Великій Британії.