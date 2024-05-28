У Великій Британії за $93 тис. продали кишеньковий годинник Черчилля
Кишеньковий годинник, який належав колишньому прем'єр-міністру Великої Британії Вінстону Черчиллю, продали на аукціоні за 93,6 тисячі доларів
Про це інформує BBC.
Вказано, що йдеться про годинник, який Черчиллю подарував Герберт Генрі Асквіт у 1905 році. Він виготовлений з 18-каратного золота, має на собі вигравіюваний герб політика та напис на корпусі: "Вінстону з вдячністю Г. Г. Асквіт на Різдво 1905 року".
Як вказують представники аукціонного дому, вважається, що такий подарунок був визнанням "сміливого кроку" Черчилля в 1904 році, коли він перейшов на бік Ліберальної партії через розбіжності з консервативним керівництвом щодо його позиції з приводу тарифної реформи.
Зазначається, що початкова ціна годинника становила 24,6-37 тисяч доларів і в процесі торгів, які назвали "запеклою боротьбою" збільшилась майже втричі. Відтак за 93,6 тисячі доларів кишеньковий годинник перейшов до приватного колекціонера у Великій Британії.
- Раніше стало відомо, що з аукціону у Великій Британії продадуть вставну щелепу Вінстона Черчилля, яку він використав під час своєї знаменитої промови "Ми боротимемося на пляжах", виголошеної під час Другої світової війни.
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