Участь України у Євробаченні, можливо, важливіше, ніж деякі дипломатичні місії, - продюсер Кондратюк

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Я не знаю що із цього буде, як завжди покаже виступ, як завжди задача "мінімум" для кожного учасника від України - це потрапити у фінал. Євробачення, що б не казали, непередбачуване в сенсі голосування журі, а єдине, що можна однозначно передбачити, що глядачі скоріш за все Україну поставлять на високе місце, бо продовжують глядачі підтримувати українських виконавців, тому що глядачі підтримують Україну. У цьому сенсі для всіх хейтерів, які кажуть: хіба на часі було проведення такого досить яскравого концерту, скажу прямо. Показувати українських молодих, талановитих хлопців і дівчат в Європі наразі - це може навіть важливіше, ніж поїздки багатьох дипломатів, не всіх, але багатьох для розмов з тими, хто керує Європою", - пояснює телеведучий.

Кондратюк наголошує на важливості нагадування світу про війну в Україні, що гинуть люди: "Вони можуть про це вже давно забути й навіть майданчик Євробачення є важливий".

Продюсер поділився, що йому та деяким експертам не сподобалось, що не було пісні на кшталт переможної "1944" Джамали, яка мала політичний підтекст.

"Ну, може про Марію Терезу якось можна подумати, але дійсно однієї пісеньки, я так кажу зменшувально, бо невідомо наскільки ця пісня стане хітом. Загалом, це все було пристойно і я сподіваюсь, що український представник гідно виступить і повторюсь розкаже всім за лаштунками Євробачення про те, що в нас продовжується війна, не забувайте. Але це Швеція якраз притягує точки зору підтримки України", - підсумував Кондратюк.

Фінал Нацвідбору Євробачення-2024

За право представляти Україну змагаються одинадцять фіналістів:

YAKTAK — "Lalala"

INGRET — "Keeper"

NAZVA — "Slavic English"

ANKA — "Палала"

Drevo — "Endless chain"

alyona alyona & Jerry Heil — "Teresa & Maria"

MÉLOVIN — "DREAMER"

SKYLERR — "Time is running out"

Ziferblat — "Place I Call Home"

YAGODY — "Tsunamia"

NAHABA — "GLASSS"

Цьогоріч Нацвідбір Євробачення-2024 можна переглянути на телеканалі "Суспільне Культура", сайті "Суспільне Культура", на Facebook-сторінках Суспільного та "Євробачення Україна", на сайті Євробачення в Україні, у застосунку "Дія". Розпочнеться о 18:00. На офіційному YouTube-каналі пісенного конкурсу український фінал Нацвідбору транслюватимуть вперше.

Ведучими стали фронтвумен гурту The HARDKISS Юлія Саніна, офіційний голос "Євробачення в Україні" Тімур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак. Бекстейдж вестиме ведуча Анна Тульєва.

Як і в попередні роки, переможця або переможницю відбору, що представлятиме Україну на Євробаченні-2024, визначать за результатами голосування журі й глядачів. Судитимуть конкурс Андрій Данилко, Джамала та Сергій Танчинець.

Євробачення-2024: усе, що відомо на цей момент

68-й пісенний конкурс Євробачення, участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня. Півфінали – 7 та 9 травня.

Шведська телекомпанія SVT, яка є організатором пісенного конкурсу у 2024 році, уже оприлюднила детальну графіку сцени Мальме Арени й дизайну освітлення та показала фото.

Наразі Україна стала головним фаворитом Євробачення-2024, посівши перше місце в рейтингах букмекерів.

Увечері суботи, 3 лютого, в Україні відбувається фінал Національного відбору Євробачення-2024: під час голосування у Дії виник технічний збій, час для віддачі голосу буде продовжено до 4 лютого, але станом на 10:00 застосунок не працює.