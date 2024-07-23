"Використаю на Дональді Трампі": американський комік Стівен Колбер пообіцяв не жартувати про вік Джо Байдена

Про це пише Variety.

Через день після того, як президент Джо Байден вибув з президентських перегонів 2024 року, ведучий "Пізнього шоу зі Стівеном Колбером" присвятив частину свого вступного монологу досягненням Байдена.

"Я вважаю, що він був чудовим президентом. Він вивів цю країну з жахливої ​​пандемії. Він врятував незліченну кількість життів, заохочуючи людей робити щеплення. Він повернув економіку. Він згуртував наших союзників, він відновив місце Америки на світовій арені, і найбільше надихає те, що ніколи не був Дональдом Трампом. Надихає", - пожартував Колбер.

Ведучий сказав, що сумуватиме за Байденом, і зазначив, що "в цій самій програмі 10 вересня 2015 року закликав тодішнього віцепрезидента Байдена балотуватися". Після цього Колбер оголосив, що зняв свою пару сонцезахисних окулярів у стилі Байдена, яка тепер буде знаходитися на фоні його декорацій.

Комік також пожартував і про сценарій своїх шоу.

"Я офіційно знімаю всі свої жарти про те, що Джо Байден старий. Вони все одно втомилися. Так само як Джо Байден. Це був останній, клянуся! Тепер я збираюся вивести їх на пенсію та використати на Дональді Трампі", - сказав Колбер і взяв теку з написом "Джо Байден старий" і перегорнув її на напис "Дональд Трамп старий".

Президент Сполучених Штатів Джо Байден увечері 21 липня 2024 року офіційно заявив про вихід із передвиборчих перегонів. Пізніше Байден виклав пост, де запропонував кандидатуру Камали Гарріс на пост президента США від Демократичної партії.

Згодом стало відомо, що голови Демократичної партії в усіх штатах підтримали віцепрезидентку Камалу Гарріс, як нову кандидатку від партії на майбутніх виборах очільника Білого дому.

Вже за перші години після виходу Байдена з президентської гонки американці зібрали $46,7 млн на передвиборчу кампанію віцепрезидентки Камали Гарріс, а за першу добу - $ 81 млн.