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"Я не приховую": співачка Roxolana прокоментувала, чи дійсно є невісткою Юрія Бойка

31 травня, 2024 п'ятниця
09:14
Культура співачка Roxolana

Українська співачка Роксолана Сирота, відома як Roxolana, підтвердила, що вже тривалий період зустрічається з одним із синів проросійського політика Юрія Бойка

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Про це вона розповіла в коментарі "Люкс ФМ".

Українська артистка Roxolana, яка не афішує своє особисте життя, відповіла на чутки про те, чи заміжня за сином народного депутата Юрія Бойка, голови депутатської групи "Платформа за життя та мир" у Верховній Раді, створеної з колишніх членів забороненої "ОПЗЖ".

"Ви сказали, що я приховую. Але я не приховую. Я просто це не транслюю. Я вже казала, що це з поваги до мого молодого чоловіка. З поваги до нього, тому що він дуже закритий, він інтроверт, він ніколи не прагнув публічності. І тільки через це я не транслюю це не тільки під час моєї шоубізнесової діяльності, а й задовго до того, коли ми зустрічалися. А зустрічалися ми дуже багато років", – повідомила співачка.

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Коли журналістка уточнила, чи має Roxolana родинні зв'язки з родиною Юрія Бойка, артистка не спростувала і не підтвердила це твердження.

"Родинні зв'язки? Навіть не знаю. Не можу вам сказати", – завершила співачка. 

  • У серпні журналісти помітили колишнього голову забороненої в Україні "Опозиційної платформи – За життя" Юрія Бойка у Карлових Варах у Чехії
  • Після того, як петиція про позбавлення Бойка звання Героя, ініційована лейтенантом ЗСУ Андрієм Гайдаєм, набрала 25 тисяч голосів, Зеленський відповів, що проконсультується з цього питання зі Шмигалем. 
  • Як стало відомо згодом, прем'єр-міністр Денис Шмигаль відповів, що наразі немає достатніх підстав для позбавлення колишнього очільника проросійської ОПЗЖ цього звання
  • 7 лютого 2023 року уряд доручив робочій групі повторно розглянути питання щодо позбавлення Бойка звання Героя України.
Теги:
музика
Шоу-бізнес
Юрій Бойко
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