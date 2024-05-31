"Я не приховую": співачка Roxolana прокоментувала, чи дійсно є невісткою Юрія Бойка

Про це вона розповіла в коментарі "Люкс ФМ".

Українська артистка Roxolana, яка не афішує своє особисте життя, відповіла на чутки про те, чи заміжня за сином народного депутата Юрія Бойка, голови депутатської групи "Платформа за життя та мир" у Верховній Раді, створеної з колишніх членів забороненої "ОПЗЖ".

"Ви сказали, що я приховую. Але я не приховую. Я просто це не транслюю. Я вже казала, що це з поваги до мого молодого чоловіка. З поваги до нього, тому що він дуже закритий, він інтроверт, він ніколи не прагнув публічності. І тільки через це я не транслюю це не тільки під час моєї шоубізнесової діяльності, а й задовго до того, коли ми зустрічалися. А зустрічалися ми дуже багато років", – повідомила співачка.

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Коли журналістка уточнила, чи має Roxolana родинні зв'язки з родиною Юрія Бойка, артистка не спростувала і не підтвердила це твердження.

"Родинні зв'язки? Навіть не знаю. Не можу вам сказати", – завершила співачка.