Замінили "політизовану" пісню про напад ХАМАСу: Ізраїль представив нову композицію для "Євробачення-2024"

Про це пише Eurovision world.

20-річна ізраїльська співачка Еден Голан випустила пісню Hurricane, з якою поїде на Євробачення у Мальме. Композицію створили Керен Пелеш, Став Бегер і Аві Огайон. Пісня має ту саму музику, що і October Rain - заявка, яка раніше була висунута країною на участь у цьогорічному конкурсі, але відхилена організаторами Євробачення через "політичний контекст".

Автори пісень могли надсилати пісні ізраїльським телекомпаніям Kan і Keshet до 11 лютого, а ізраїльський комітет із відбору пісень відповідав за вибір пісні для Еден Голан. Спочатку відбіркова комісія вибрала пісню October Rain, сама лише назва якої відсилає до трагічних події 7 жовтня, коли ХАМАС напав на Ізраїль. Європейська мовна спілка (EBU) відхилила пісню через політичний зміст у тексті. Пісня згадувала "стан ізраїльських цивільних" під час нападу 7 жовтня з натяками на різанину на музичному фестивалі в Реїмі.

Попри те, що музиканти з різних країн закликали бойкотувати Ізраїль та не допустити його до участі у Євробаченні-2024, Європейська мовна спілка винесла рішення, що Ізраїль може взяти участь у пісенному конкурсі. Організатори Євробачення наголошують, що ситуації в Україні та Газі різні, адже Росія здійснює неспровоковану військову агресію.

Утім Європейська мовна спілка (EBU) відхилила першу пісенну заявку Ізраїлю через політичний контекст. У Kan наголошували, що не мінятимуть конкурсну пісню. Однак президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ закликав до "необхідних коригувань", щоб Ізраїль міг взяти участь у Євробаченні та "посилив свій голос". 8 березня організатори Євробачення остаточно затвердили пісню Ізраїлю та участь країни у пісенному конкурсі.

Ізраїль своєю представницею обрав 20-річну Еден Голан.