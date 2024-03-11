Замінили "політизовану" пісню про напад ХАМАСу: Ізраїль представив нову композицію для "Євробачення-2024"
Співачка Еден Голан, яка представлятиме Ізраїль на Євробаченні-2024, презентувала пісню Hurricane замість October Rain, яку організатори відхилили через "політичний підтекст"
Про це пише Eurovision world.
20-річна ізраїльська співачка Еден Голан випустила пісню Hurricane, з якою поїде на Євробачення у Мальме. Композицію створили Керен Пелеш, Став Бегер і Аві Огайон. Пісня має ту саму музику, що і October Rain - заявка, яка раніше була висунута країною на участь у цьогорічному конкурсі, але відхилена організаторами Євробачення через "політичний контекст".
Автори пісень могли надсилати пісні ізраїльським телекомпаніям Kan і Keshet до 11 лютого, а ізраїльський комітет із відбору пісень відповідав за вибір пісні для Еден Голан. Спочатку відбіркова комісія вибрала пісню October Rain, сама лише назва якої відсилає до трагічних події 7 жовтня, коли ХАМАС напав на Ізраїль. Європейська мовна спілка (EBU) відхилила пісню через політичний зміст у тексті. Пісня згадувала "стан ізраїльських цивільних" під час нападу 7 жовтня з натяками на різанину на музичному фестивалі в Реїмі.
Попри те, що музиканти з різних країн закликали бойкотувати Ізраїль та не допустити його до участі у Євробаченні-2024, Європейська мовна спілка винесла рішення, що Ізраїль може взяти участь у пісенному конкурсі. Організатори Євробачення наголошують, що ситуації в Україні та Газі різні, адже Росія здійснює неспровоковану військову агресію.
Утім Європейська мовна спілка (EBU) відхилила першу пісенну заявку Ізраїлю через політичний контекст. У Kan наголошували, що не мінятимуть конкурсну пісню. Однак президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ закликав до "необхідних коригувань", щоб Ізраїль міг взяти участь у Євробаченні та "посилив свій голос". 8 березня організатори Євробачення остаточно затвердили пісню Ізраїлю та участь країни у пісенному конкурсі.
Ізраїль своєю представницею обрав 20-річну Еден Голан.
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