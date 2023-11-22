Латвія розпочала неофіційні консультації про висунення голови МЗС Каріньша на посаду генсека НАТО

Про це пише Delfi з посиланням на заяву прем'єр-міністерки Латвії Евіки Сіліні.

Вона пояснила, що процедура вибору керівника НАТО не суворо регламентована. Наразі розпочато неофіційні переговори на рівні послів країн НАТО, яких Латвія поінформувала про те, що має кандидата на пост генсека.

Прем'єр-міністерка зауважила, що Латвія ніколи не висувала свого кандидата на посаду керівника Альянсу, і для країни це новий досвід.

"Ми шукатимемо підтримку і дивитимемося - якщо у нас будуть можливості і ясний процес, ми ухвалимо офіційне рішення про висунення кандидата", - сказала Силіня.

На думку прем'єрки, Латвія може офіційно висунути кандидатуру на пост генсека НАТО, оскільки "має сильного кандидата" і жодна з нових країн-членів НАТО ще не очолювала організацію.

Вона також зазначила, що Каріньш має добрий досвід управління державою, роботи в Європарламенті та розуміння міжнародних процесів. Для країн Балтії було б більшим досягненням, якби на чолі НАТО став представник будь-якої з трьох країн.

Кандидати на посаду генерального секретаря НАТО: що відомо

Єнс Столтенберг очолює Альянс з 2014 року, нещодавно його повноваження продовжили вчетверте - до 1 жовтня 2024 року. 64-річний колишній прем'єр-міністр Норвегії мав завершити свій термін на посаді генерального секретаря НАТО наприкінці вересня.

Проте наприкінці серпні він заявив, що більше не погодиться на продовження свого мандату очільника НАТО - він перебуває на посаді вже третю каденцію поспіль.

Кілька країн прагнули обрати жінку на чолі організації, але учасники блоку не змогли домовитися про наступника. Раніше цього року прем’єр-міністерку Данії Метте Фредеріксена рекламували серед фаворитів на цю посаду, попри те, що вона заперечувала, що є кандидатом.

Уряд Нідерландів розпався в липні на тлі внутрішньої боротьби за міграційну політику. Марк Рютте, який найдовше обіймав посаду премʼєра, заявив, що піде з політики після формування нового кабінету після виборів 22 листопада.

Також на посаду генсека НАТО розглядали й колишнього премʼєр-міністра Сполученого Королівства Бориса Джонсона.

У кінці жовтня Рютте заявив, що готовий замінити Столтенберга на посаді наступного генерального секретаря НАТО.

15 листопада прем'єр-міністрка Естонії Кая Каллас заявила, що зацікавлена в тому, аби обійняти посаду генсека НАТО. А про плани міністра закордонних справ Латвії приєднатися до списку претендентів на посаду генерального секретаря НАТО стало відомо 19 листопада.

Водночас ЗМІ пишуть, що фаворитом на цю посаду став прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, випереджаючи інших кандидатів.